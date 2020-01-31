صور.. أفضل 5 تصاميم مكاتب للمساحات الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

يؤرق البعض المساحات الصغيرة للمنزل أو حتى في العمل، ولكن هناك طرق ذكيّة وتصميمات رائعة تناسب المساحات الصغيرة، واخترنا لكم أفضل 7 تصاميم مكاتب للمساحات الصغيرة، وفقًا لما ذكر موقع مجلة "realsimple".

مكتب سوير الأبيض المائل

يمكنك زيادة المساحة الرأسية إلى أقصى حد باستخدام هذا المكتب غير التقليدي، مع وجود مساحة كافية لجهاز كمبيوتر محمول وتخزين للكتب وغيرها من الملحقات المكتبية في الأعلى، فهو حل أنيق لمساحات العمل الصغيرة.

- مكتب الخشب التدريجي

يتميز هذا المكتب بوجود صندوقين من الأدراج ودرج تخزين وأربع فتحات بريد، وتوجد مساحة لكل ورقة ومجلد.

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مكتب المنضدة المتحرك

يوفر هذا المكتب المتحرك مساحة كبيرة، حيث إنه لا يأخذ أي حيز كونه عبارة عن "لوح" يتم ضمه على "المكتبة بالحائط، كما هو في الصورة المرفقة.

مكتب صغير

إذا كنت بحاجة إلى مكتب صغير لجلسات العمل المصغرة، فهذا المكتب القابل للسحب يناسبك. مع الكثير من أماكن التخزين الخفية، يتميز هذا المكتب المتين بأسلوب عصري استثنائي دون التضحية بوظيفة.

مكتب أنيق

إذا كنت ترغب في إعداد مكتب غير تقليدي، فإن هذه النسخة الأنيقة والعصرية سوف تقوم بالخدعة فقط. يحتوي هذا الخيار الفسيح على مساحة كبيرة مع درج وشريحة في الدرج، كما يتميز بأعلى سطح مقاوم للخدش.