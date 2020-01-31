شاهدي كيف اعتمدت النجمات البنطلونات الواسعة هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 10:42 مساءً - أصبحت التصاميم الواسعة هي الأبرز في الموضة هذا العام، ليس فقط لأنها توفر الحرية للمرأة، لكنها أيضاً تمنحها العصرية والأناقة، لاسيما عند تنسيقها مع صيحات بارزة أخرى مثل البوت المصمم برقبة عالية للركبة.

من الأزياء الواسعة الصاعدة إلى واجهة الموضة هي البنطلونات "الباغي" أو Baggy Pants، العائدة من الثمانينات والتسعينات، لكن ما يميزها هذا العام هو طريقة تنسيقها مع بوت برقبة عالية، وهو ستايل اتبعته كثير من النجمات ومدونات الموضة حول العالم.

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أجمل إطلالات النجمات بالبنطلون الـ Baggy

1- أوليفيا كالبو

الفاشنيستا العالمية أوليفيا كالبو اعتمدت بنطلون واسع باللون الأبيض مع بوت برقبة عالية مصمم من جلد التمساح، واختارت اللون البني المتوسط لتضيف تباين مع اللون الأبيض. كذلك اعتمدت بالطو طويل بقصة الترنش.

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2- ألكسندرا لاب

أما ألكسندرا راب، واحدة من الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة، فاعتمدت البنطلون الـ Baggy البيج مع سترة باللون نفسه، ثم انتعلت بوت برقبة عالية مزين بطبعة جلد الثعبان.

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3- كيندال جينير

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عارضة الأزياء كيندال جينير اعتمدت بنطلون بأرجل واسعة مع بوت برقبة عالية بتصميم كاجوال ورباط أمامي، ورغم أنها اعتمدت البوت نفسه من قبل مع بنطلون سكيني إلا أن مظهره مع البنطلون الواسع أيضاً بدى في غاية الأناقة والعصرية.

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4- جيجي حديد

أما عارضة الأزياء جيجي حديد فدعمت هذا المظهر، البنطلون الباغي أو الواسع مع بوت برقبة عالية، لكن ليس من خلال إطلالاتها اليومية بينما على ممشى عروض الأزياء من خلال تشكيلة دار إيزابيل مارانت Isabel Marant لخريف 2019.

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5- ديما الأسدي

أما على مستوى نجمات الموضة في الوطن العربي، اعتمدت هذا الستايل المدونة العراقية ديما الأسد، في واحدة من إطلالاتها نسقت بدلة فضفاضة مع بوت برقبة عالية، ثم عادت ونسقت بنطلون الكارغو الكاجوال مع بوت برقبة متوسطة.

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