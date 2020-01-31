أزياء براقة بتصميمات متنوعة بأسلوب نوال الزغبي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 10:42 مساءً - نوال الزغبي تعشق الأزياء ذات الطابع الاستعراضي، وكثيرًا ما تعتمدها في مناسبات مختلفة وفي اطلالاتها الرسمية على المسرح، ولطالما شاهدناها في فساتين سهرة مميزة براقة، اختارتها من دور أزياء محلية أو في تنسيقات عصرية اعتمدت فيها أقمشة الترتر اللامعة، وغالبًا ما كانت هذه التنسيقات التي اعتمدتها موفقة ولافتة مع بعض الأخطاء، التي جعلت الاطلالات أحيانًا تبدو مبهرجة أو غير أنيقة، وإليكِ بعض الأمثلة.







تنسيق عصري في الجينز والتوب البراقة نسقته نوال الزغبي:

لوك شبابي في توب براقة مع الجينز نسقته نوال الزغبي





لوك عصري وذو طابع شبابي نسقته نوال الزغبي، وقد اختارت فيه بنطلون جينز أزرق بقصة Flared مستوحاة من السبعينيات، وقد نسقت معه توب براقة من الترتر باللون الفضي، واختارت مع الاطلالة نظارات شمسية بقصة مربعة أوفر سايز.

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اطلالة لافتة لنوال الزغبي في التوب البراقة والشورت:

لوك مميز في توب براقة مع شورت قصير نسقته نوال الزغبي



اطلالة مميزة على المسرح تألقت بها نوال الزغبي، وقد اختارت فيها توب براقة من التول المطرز بحبات الخرز والكريستال الناعمة، وقد نسقت معها شورت قصيرًا بخصر عالٍ باللون البنفسجي، زينته بحزام أنيق وقد اختارت مع اللوك أقراطًا براقة لافتة.





نوال الزغبي أنيقة في اطلالة براقة من جورج حبيقة:

تنسيق براق مميز اختارته نوال الزغبي



تنسيق مستوحى من الزيّ الهندي التقليدي من جورج حبيقة Georges Hobeika اعتمدته نوال الزغبي، وكان عبارة عن توب قصير وتنورة ماكسي مزينيْن بحبات براقة من الترتر باللون الذهبي، وقد بدت أنيقة ومتألقة في هذه الاطلالة.

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فستان سهرة براق باللون الأزرق اختارته نوال الزغبي:

نوال الزغبي متألقة في فستان أزرق براق



تعشق نوال الزغبي فساتين السهرة البراقة، وغالبًا ما تختارها لحفلاتها على المسرح، مثل هذا الفستان المميز باللون الأزرق المشكوك بحبات الترتر والكريستال البراقة، وبقصته الأنثوية الجذابة، والذي اختارت معه مجوهرات ماسية بارزة عبارة عن تشوكر حول الرقبة، وأقراطًا كبيرة.



أزياء براقة اعتمدتها نوال الزغبي لمناسبات مختلفة في الأزياء الكاجوال وفساتين السهرة، أحسنت تنسيقها أحيانًا وأحيانًا أُخرى لم توفق بها، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بهذه الاطلالات.

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