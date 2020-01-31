طريقة تنسيق البلوفر ذي الأكمام المنفوخة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 10:42 مساءً - تضفي الأكمام المنفوخة طابع الأنوثة على البلوف، لذلك يعد البلوفر ذو الأكمام المنتفخة من أحدث صيحات الموضة على الساحة، فبإمكانك تنسيقه بطرق كثيرة عملية وكاجوال. يأتي البلوفر ذو الأكمام المنتفخة بألوان زاهية مثل البرتقالي، الوردي، الأزرق الملكي، وغيرها الكثير من الألوان التي يسهل تنسيقها مع ملابسك. تنسيق البلوفر ذو الاكمام المنتفخة تابعي المزيد: للمحجبات.. موديلات مختلفة لـ البلوفر الواسع ستعجبكِ بالتأكيد

طريقة تنسيق البلوفر مع الملابس تنسيق البلوفر الاحمر مع البنطلون الأبيض تابعي المزيد: طريقة تنسيق بلوفرات موضة شتاء 2020 Advertisements

ارتدي البلوفر ذو الأكمام المنتفخة ونسقيه مع البنطلون الجينز بصيحة ال mom واستمتعي بلوك عملي غير تقليدي.





ارتدي التنورة القصيرة بنقشة الفهد مع البلوفر الأسود وانتعلي بوت طويل باللون الأسود، واستمتعي بإطلالة جذابة للغاية.

تنسيق البلوفر مع تنورة بنقشة الفهد وبوت طويل

ارتدي التنورة القصيرة بنقشة الفهد مع البلوفر الأسود وانتعلي بوت طويل باللون الأسود، واستمتعي بإطلالة جذابة للغاية.



طالعي الصور واستلهمي الكثير من الأفكار الغير تقليدية لتنسيق البلوفر ذو الأكمام المنتفخة. ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> تابعي المزيد: طريقة تنسيق البلوفر الواسع موضة ما قبل خريف 2019

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