بستايل النجمات..أفكار لاختيار الجينز المناسب لكل بوت

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 10:42 مساءً - الجينز، وحذاء البوت، كلاهما قطعة أساسية، عادة تتوافر في خزانة كثير من النساء خلال فصل الشتاء، ورغم أنها قطع مألوفة، إلا أنّ تنسيقها بستايل عصري يضمن لكِ اطلالة رائعة.
بعض أنماط البوت يناسبها جينز للكاحل حتى يكشف عن جزء من الرقبة، فيما يبدو بوت آخر أكثر أناقة مع جينز مستقيم بأرجل فضفاضة. في ما يلي نستعرض أجدد تصميمات بأحذية البوت وما يناسبها من الجينز بحسب اختيارات النجمات.
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البوت برقبة مُهدلة slouchy
حذاء البوت المصاحب برقبة واسعة ومُهدلة بعض الشيء، تكمن أناقته في تصميم الرقبة بهذا الشكل، من ثم لا يفضل اخفاؤه تحت أرجل جينز مستقيم، لذلك عندما اعتمدت عارضة الأزياء إيميلي راتاجكوسكي بوت برقبة مهدلة، نسقت الجينز فوق الرقبة لتظهر بكامل تفاصيلها.
البوت الشامواه الجملي
زوج من حذاء البوت الجملي من جلد الشامواه الأنيق، هو قطعة جوكر في خزانة الشتاء، وعادة ما يتوافر لدى كثير من النساء. على طريقة عارضة الأزياء السابقة سيندي كروفورد، يمكنكِ تنسيق هذا البوت الأساسي مع جينز بأرجل تصل إلى الكاحل، ليظهر البوت كإضافة أنيقة لاطلالتكِ. كذلك يمكنكِ تنسيقه مع قطع أخرى من اللون الجملي، أو تنسيقه مع ألوان أخرى باعتباره لونًا قريبًا من لوحة الألوان الحيادية.
الجينز المستقيم يناسبه بوت كلاسيكي
على طريقة عارضة الأزياء كيندال جينر، إذا كان خياركِ من الجينز البنطلون ذا الأرجل المستقيمة، فمن الأفضل اعتماد بوت كلاسيكي بكعب عالٍ، سواء عريضًا أو مدببًا، ولا داعي للمبالغة في طول الرقبة لأنها لن تظهر.
لاطلالة عملية اعتمدي سكيني مع بوت الكاحل
كثيرات من النساء لا تمِلن إلى الكعب العالي، بخاصة إذا كن بصدد اطلالة نهارية تتطلب مزيدًا من الحركة، هنا سيكون جينز سكيني بأرجل فوق الكاحل مع بوت برقبة تصل بالكاد إلى الكاحل، خيارًا عمليًّا يناسب اطلالة كل يوم.
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