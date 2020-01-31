فساتين سهرة لا تفارق النجمات تظهر الطول

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 10:42 مساءً - تتعاقب المواسم وتبقى فساتين السهرة بقصة حورية البحر Mermaid dresses متربعة على عرش الموضة العالمية، والخيار المفضل للكثير من النجمات العربيات، نظرًا لكونها من الموديلات التي تساهم في تجميل القامة وإطالتها.



فساتين مزودة بالكاب من وحي النجمات

فساتين مزودة بالكاب



اختارت النجمات مزج الفخامة والقصات الأنثوية المعانقة للقوام، من خلال اعتماد صيحة فساتين حورية البحر المزودة بالكاب الطويل، سواء المنبثق عن الأكتاف أو الكمين، أحببنا اطلالة النجمة أصالة بالفستان الأخضر المحبوك بالترتر اللامع، من توقيع مصممها المفضل نيكولا جبرانNicolas Jebran، كما لفتتنا أناقة النجمة نوال الزغبي والتي اختارت فستان Baby blue من مجموعةNour Chouihna.

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فساتين كم طويل على غرار النجمات

فساتين كم طويل



هيمنت فساتين السهرة المصممة بأكمام طويلة على اختيارات النجمات العربيات، فتألقت مايا دياب بفستان أحمر مزين بشق على الجانب أبرز طول قامتها من توقيع نيكولا جبران Nicolas Jebran، كما بدت بلقيس فتحي في كامل أناقتها بفستان أسود مرصع مصمم بقبة عالية من توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي Yousef Al Jasmi.

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فساتين باللون الذهبي على طريقة النجمات

فساتين باللون الذهبي



لا تزال فساتين السهرة المصممة باللون الذهبي مسيطرة على اطلالات النجمات، اختارت أحلام فستانًا شديد الفخامة مزدانًا بالأهداب المتدلية، من توقيع زهير مراد Zuhair Murad، كما أعجبتنا اطلالة أنغام بالفستان الـ V Neck المزدان بتطريز عمودي من مجموعة زياد نكد Ziad Nakad.

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فساتين مزينة بذيل من وحي النجمات

فساتين مزينة بذيل



عادت فساتين السهرة المزودة بذيل طويل إلى واجهة ، وتبنت هذه الصيحة الكثير من النجمات العربيات، خطفت النجمة درة الأنظار على السجادة الحمراء بفستان أزرق فاتح بياقة Halter وتنورة خلفية مطرزة تصل إلى الأرض من مجموعة زهير مراد Zuhair Murad،كما أعجبتنا اطلالة الإعلامية ناردين فرج بالفستان الأزرق من توقيع نيكولا جبرانNicolas Jebran في نهائي برنامج The Voice.

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