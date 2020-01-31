كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 10:42 مساءً - النجمة نوال الكويتية لها ذوق خاص باعتماد القفطاين، والتي تعتمد بطبيعتها على الذوق الراقي مع لمسة مخملية تناسب الأسلوب الرقيق الذي تعتمده فنانة الخليج.

وقد اخترنا لكِ مجموعة قفاطين فخمة بأسلوب نوال الكويتية لتختاري منها ما يناسبكِ.



القفطان الأحمر مع تفاصيل الريش

القفطان الأحمر مع تفاصيل الريش



بأجدد اطلالاتها، اعتمدت النجمة نوال الكويتية على القفطان الأحمر، مطرز بالكامل بتطاريز أنيقة من الخرز البراق من نفس لون الفستان، لاطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة، مع تفاصيل الريش على الأكمام للمسة مترفة.

وقد أكملت اللوك بحزام الخصر الذهبي، الذي منحها طولاً وورشاقة، خاصًة أن اللون الذهبي جاء متناغماً بشكل كبير مع لون الأحمر الجريء للفستان.

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القفطان الأوف وايت مع الأحجار باللون السماوي

القفطان الأوف وايت مع الأحجار باللون السماوي





أما هذا القفطان الذي اختارته النجمة نوال الكويتية، فيعتمد أكثر على الأسلوب التقليدي للقفاطين المغربية، واعتمد كذلك على الأسلوب البسيط والناعم، باختيارها الدرجات الأوف وايت، مع الخرز بألوان البيبي بلو، منحها لمسة أصغر سناً، مناسب للصبايا قصيرات القامة، والممتلئات نسبياً.

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القفطان المزين بالورود للمسة شبابية

القفطان المزين بالورود للمسة شبابية





بلمسة شبابية خاصة اعتمدت نوال الكويتية على القفطان المطرز بالورود بالكامل، مع التول الشفاف، وبطانة باللون الأسود، منحها لمسة شابية، مع الخصر الضيق الذي أبرز رشاقتها.

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القفطان الأسود مع الأحمر وقصّة الأكمام الواسعة

القفطان الأسود مع الأحمر وقصّة الأكمام الواسعة





بينما هذا الموديل فقد اختارته فنانة الخليج، بإحدى حفلاتها لاطلالة أنيقة ومريحة أيضاً، مع تصميم الأكمام الواسعة المنسدلة، وبألوان راقية كالأحمر العنبي واللون الأسود.

وأعجبنا اختيارها لحزام الخصر، لكي تبرز أكثر رشاقتها، مع قصّة الفستان الواسعة.

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