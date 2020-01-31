أحدث ظهور للفنانة رغدة بصحبة لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصور تجمعها بالممثلة السورية رغدة، في أحدث ظهور للأخيرة، خلال مشاركتهما ضمن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان الكاثوليكي للأفلام المصرية.

وأطلت رغدة بنظارة طبية ومكياج هاديء، بالإضافة إلى شعر طويل، وأزياء شتوية "كاجوال"، تميزت بأنها فضفاضة، وتجمع بين الأسود والأحمر والرمادي، بينما ارتدت "لقاء" ملابس "سيمي فورمال".

وعلقت "الخميسي" على المواد المصورة، قائلة: "لجنة تحكيم المهرجان الكاثوليكي للأفلام المصرية.. مع أساتذتي الكبار، وأبونا بطرس، والأستاذ عاطف بشاي، والأستاذ هاني لاشين، والأستاذ راجح داوود، والأستاذ سامح سليم، والأستاذه غادة جباره، والأستاذ عصام زكريا، والنجم أحمد بدير، والنجمة القمرة اللي بموت فيها رغدة"، مختتمة حديثها: "سعدت بصحبتكم".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يتجاوز الـ31 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "قمر في كل أحوالك يا رغدة"، و"السن مش باين عليكي يا رغدة"، و"النجمة السورية متألقة بإطلالة هادئة".

يشار إلى أنه، في ديسمبر الماضي، أثار الفنان تامر عبد المنعم، ضجة، عقب مشاركة متابعيه عبر خاصية "الاستوري" على فيسبوك، بصورة جديدة جمعته بالفنانة السورية رغدة.

وأظهرت الصورة ملامح الشيخوخة على الفنانة، التي تبدلت من ملامحها كثيرًا، إلا أنها لازالت تحتفظ بقوامها الرشيق، وشعرها "الكيرلي" الطويل.