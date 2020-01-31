مشهد غير مألوف.. فوز العتيبي تقبل زوجها في موقع أثري

كعادتها تثير الناشطة السعودية فوز العتيبي، الجدل من حين لآخر، بسبب تصرفاتها غير المألوفة على المجتمع السعودي المحافظ، وكان آخر ما فعلته هو نشرها صورة برفقة زوجها وهي تحضتنه وتقبله في في أحد المواقع الأثرية.

وعلقت "فوز" على الصورة التي شاركت بها متابعيها عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "حبيت أشاركم هالصورة عشانكم فقدتوني وطلبتوا أرجع أشاركم صوري لكن إذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي أخفف أو امتنع عن مشاركتكم".

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وأثارت الصورة غضب الكثيرين من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ياريت امتنعتي بدل هذا التلوث البصري" "والله العظيم مهما كانت الحرية اللي أنا فيها إني ماقدر أوري الناس صوري الخاصة مع زوجي بها لطريقة" "وربي قلة حيا".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ظهرت فيها "فوز" وهي تقبل زوجها، فخلال الاحتفال باستقبال عام 2020 وتوديع العام الماضي، نشرت الناشطة السعودية عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو وهي محتضنة زوجها وتقبله، أمام برج خليفة في الإمارات، وعلقت على الفيديو قائلة: "سنة سعيدة على الجميع والله يكتب لنا فيها السعادة الدائمة".