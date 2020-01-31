فيديو.. "دمرني بوس" خالد الذهبي يقبل أصالة: أحلى أم

تحت تعليق "أصالة أم وقدوة لكل محبيها.. صح صولا؟" نشرت صفحة معجبي أصالة، عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو للمطربة السورية أصالة برفقة ابنها خالد الذهبي. وكان مقطع الفيديو يتضمن تقبيل خالد الذهبي لوالدته المطربة أصالة: "ببوس القمر.. ببوس أحلى شىء بالدنيا.. أحلى روح وأحلى أم.. إنتى روح الروح وأحلى شيء بالعالم"، بينما علقت المطربة السورية التي كانت تسجل مقطع الفيديو: "والله العظيم دمرنى بوس". ولاقى مقطع الفيدية تفاعلا من متابعي الصفحة: "الله يحفظه يارب ويخليه ليكي" "يا عمري أنتم" "أحلى عائلة بالدنيا". يذكر أن المطربة السورية أصالة أعلنت مؤخرًا انفصالها عن المخرج طارق العريان، بعد زيجة استمرت قرابة 14 عامًا.

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