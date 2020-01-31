فيديو.. "نجمها خفيف" فيفي عبده تبخر نفسها: أنا محسودة

بمقاطع فيديو متنوعة تشارك الفنانة فيفي عبده متابعيها، وكان آخرها ما نشرته الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لـ فيفي، وهي تقوم برقية أشبه بما يحدث في "سبوع الولادة".
وقالت "بوسي" في الفيديو: "فيفي دايمًا بتتحسد ونجمها خفيف.. يلا يا حبيبتي النهاردة الجمعة تعالي نبخرك"، وبالفعل ظلت الفنانة فيفي عبده تخطو على المبخرة 7 مرات قائلة: "والسابعة محمد بن عبد الله لكل اللي شافنا ومصلاش على النبي.. أيوة بقى ويلا بقى".
واختتمت الإعلامية بوسي شلبي الفيديو قائلة: "ونبي أنا بموت فيها فوفا دي".
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