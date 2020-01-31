امرأة برج "الدلو" تتميَّز بشخصية تجمع بين العقلانية والمرح والإثارة

تتميَّز امرأة برج الدلو بشخصية تجمع بين العقلانية والمرح والإثارة، فمن الصعب أن تتوقع تصرفاتها أو ما يدور بذهنها، قد تبدو بالنسبة إلى الأشخاص الحساسين امرأة باردة ولا تظهر مشاعرها بسهولة، لكن إذا كنت تبحث في شريكة حياتك على امرأة مستقلة وقادرة على تولي أمرها بنفسها فإن امرأة برج الدلو هي الشخص الأمثل لك، ولا تهتم امرأة برج الدلو كثيرا بالمجاملات والإطراءات التي يثنيها الآخرون عليها، فهي تملك قدرا من الثقة بالنفس يغنيها عن وسائل الدعم المعنوية من الآخرين. تحاول طوال الوقت رصد ردود أفعال من حولها عما تقوله أو تفعله وتؤمن كثيرا بأن الحياة تستحق العيش.

ولا تزال الشمس وعطارد يتنقلان في الدلو ما يجعل أعمال ومشاريع الأبراج الهوائية تسير على أفضل ما يرام، وتكتشف داخلك مواهب وقدرات هائلة، تدفعك إلى التطلّع نحو المزيد من الأهداف والعطاء. أورانوس في الثور على مواليد العشرية الأولى من برج الثور الانتباه من تأثيرات أورانوس المعاكسة ومن الوقوع في الفخاخ والتفكير جيدًا قبل الإقدام على اتخاذ أي خطوة مصيرية.

المشتري زحل وبلوتون في الجدي ما يجعل مواليد الأبراج الترابية تمارس نفوذًا كبيرًا وتهتم لأمر كل التفاصيل. الزهرة في الحوت فيكون اسبوع الاحتفالات واللقاءات والتعارف والانسجام.لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت كما يسهل عليكم التواصل مع الآخرين وهذا أمر يطمئن العازبين منكم. المريخ في القوس ويسبب في حالة من التراجع تؤثر سلبا على التنقلات والملفات والأوراق التي تخص كل من مواليد الجوزاء العذراء القوس والحوت، وبالنسبة إلى حركة القمر يومي السبت والأحد القمر في الثور في مربع فلكي مع الشمس من برج الدلو ما يجعل مواليد الأبراج الترابية تستلم عملا جديدا أو تنطلق في ورشة عمل.

يلعب المشترى دورا مهما جدا ومصيريا في حياتك ويوجّه أعمالك نحو الأفضل ويُحفزّك على تحليل الأوضاع واتّخاذ التدابير اللازمة. من المؤكد أن الحظّ يصطف إلى جانبك بين أوّل السنة ومنتصف شهر شباط ما يسمح لك بتحقيق بعض الطموحات وبصورة سريعة تكاد لا تصدقها. تحقق الأرباح الماليّة كما تحمل إليك تطوراً مهنياً يصب في مصلحتك تتحرر من قيود أو تغيير مجال عملك تبيع أو تشتري بيت جديد إلا أن كوكب زحل الذي يمر برجك لوقت قصير الآن واعتبارا من آذار حتى تموز، فيترك بصماته على أوضاعك الحياتيّة على الصعيد العاطفي والشخصي يحمل إليك كوكب الحب هذا العام العواطف الصادقة والأخبار الجيدة كولادة طفل جديد في العائلة أو ارتباط لأحد الأولاد للعازب يحمل إليك هذا العام قصة حب مفاجئة أو لقاء طالما حلمت به ارتباط أو زواج أو التزاما جديدا إن شاء الله كل أمنياتك تتحقق تمنياتي بالسعادة والحب والنجاح والاستقرار الشخصي والمهني.

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