خفاش وعقرب ودم البط.. قائمة بأغرب أطباق الأكل في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يشتهر أهل الصين، بأنهم يأكلون كل شيء حي تقريبًا، فكل ما يشمي على قدمين فيما عدا الكراسي أو الطاولات، وكل ما يطير بالسماء ما عدا الطائرات، يمكن أن تجده على مائدة الشعب الصيني.

وخلال الأيام الماضية، خرج إلى العالم فيروس "كورونا الجديد" من سوق للمأكولات الشعبية في مدينة ووهان الصينية، نتيجة التلوث الزائد بالمكان، واختلاط المأكولات البحرية مع الخفافيش وغيرها من الحيوانات.

نستعرض لكم في الألبوم بالأعلى أغرب الأطباق والأكلات التي يمكنكم العثور عليها في الصين، بحسب ما أوضح موقعي "the travel"، و"yoyochinese"

-بيض من آلاف السنين

لا يستغرق تحضير البيض في هذه الوصفة ألف عام، ولكن الطرق التقليدية تتضمن تخمير البيض لعدة أشهر في خليط من الرماد الخشبي والطين والملح وأكسيد الكالسيوم.

يمكن تناول البيض المقشر كما هو، أو إضافة بعض صلصة الصويا، يستمتع السكان المحليون أيضًا بالبيض المختلط في لحم الخنزير المقدد.

-شوربة دم البط

شوربة دم البط هو طعام شائع شائع ومنتشر في جميع أنحاء الصين.

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ويتم تبريد دم البط الطازج، والنتيجة تشبه إلى حد ما كتلة شبه صلبة ذات نسيج أكثر سلاسة.

بعد تقطيعه إلى كتل، يتم طهي الدم في شوربة ويتم تقديمه مع الشعرية الشعبية، والخردل المخلل والكزبرة.

يحب السكان المحليون هذا الطبق كوجبة غداء سريعة وسهلة أو كوجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل.

-حشرة الزيزات

حشرة طائرة، تقدم مقلية أو مشوية، وتعتبر مصدر غني بالبروتين.

-شوربة عش الطيور

واحد من أندر وأغلى أطباق الحساء الصينية في العالم، وهومصنوع في المقام الأول من لعاب الطيور، ويساعد على الهضم ويعزز الجهاز المناعي، ويصل أنواع الأعشاش إلى 10،000 دولار أمريكي للكيلوجرام، أي 158049 جنيه مصري.

-شوربة الخفاش

ويتم طهيها مع الثوم والبص الأخضر، والزنجبيل.

-العقرب

أحد الأطباق التقليدية في الصين، ويعتقد أنها قادرة على علاج الأمراض الجلدية وعلاج الالتهابات وحتى منع لدغات البعوض، وغالبا ما يتم تناوله على عصا.