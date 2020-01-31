كيف تعرف سمات الشخص من خلال ملامح وجهه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

هناك بعض الحقائق التي تشير إلى وجود صلة بين تقسيمات الوجه وسمات الشخصية، والتنبؤ بسلوكك وردود أفعالك لا يتعلق بالوراثة فقط، نستعرض أهم وأبرز ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث في هذا الأمر وفقاً لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

- عظام الخد العريضة

عظام الخد العريضة تدل على أنك شخصية حازمة وعدوانية، وهذا لا يعني أنك شخصية خطيرة وعدواني، ولكن قد يكونون أكثر عرضة للتفاعل مع أي صراع بدلاً من تجاهله.

- الوجه النحيف

لقد وجد العلماء أنه كلما قلت نسبة الدهون لديك على الخدين، كلما كانت أمراضك أقل حدة وأقل إجهادًا، يميل أصحاب الوجوه النحيفة أيضًا إلى انخفاض معدل القلق والاكتئاب، لأن ذلك يكون مرتبطًا بلياقتك العامة لأن الأشخاص النشطين عمومًا لديهم دهون أقل على وجوههم وأكثر سعادة.

- الأنف الطويل

الشخص ذو الأنف الطويلة يمكن أن يكون طموحاً للغاية، ويسعى للوصول للقيادة.

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- الأشخاص الذين يبدون أصغر من سنهم "بيبي فيس" العلماء أن الرجال الذين يبدون أصغر من سنهم "بيبي فيس" يميلون إلى أن يكونوا أقل هيمنة في شبابهم، لكن في نفس الوقت، يتعلمون كيف يكونون أكثر حزماً مع نموهم.

- الحاجب العالي "المسافة الكبيرة بين العين والحاجب"

الدراسة التي استخدمت سمات الشخصية الخمسة الكبار كنموذج، لوحظ أن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا أكثر قبولًا يميلون إلى امتلاك خط جبين أعلى وجبهة أصغر، كما أن أنهم شعور بالرضا وسرعة الإحساس بالذنب وتأنيب الضمير.

- الأنف القصير

بعد دراسة 1793 صورة، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم أنوف قصيرة يكونوا أشخاص حساسين وذو شعور مرهف، وأكثر لطفاً من الآخرين.

- الذقن البارزة

أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم بعض ملامح الوجه بارزة وأكثر جحوظاً "كالأنف والشفتين، والذقن" يكونوا أكثر انفتاحاً ويتمتعون بمرونة في عضلات الوجه.