"سُخن وبيتاكل وبالشاي والسبانخ".. أغرب أنواع عصير القصب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي - تصوير: جلال المسيري

يحتوي عصير القصب على العديد من الفوائد الصحية، مثل الكربوهيدرات ومضادات الأكسدة والكالسيوم والزنك والحديد والبروتينات والفوسفور والبوتاسيوم.

والشكل المعتاد لعصير القصب هو استخلاص العصير من عيدان القصب، دون إضافات أو بعض الإضافات القليلة مثل السوبيا، ويظل طعم القصب طاغٍ.

ولكن هناك نكهات عديدة تُضاف لعصير القصب لتكسبه طعمًت مميزًا، حيث قدّم عدد من المحلات، منها "Kō Juice"، في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إبداعات رائعة بإضافة عصائر مختلفة من الفواكه إلى عصير القصب البيور، فأصبح هناك قائمة مختلفة ومتنوعة معتمدة بشكل أساسي على عصير القصب:

عصر القصب الفواكه

- عصير قصب بالبطيخ وأوراق نعناع.

- عصير قصب بالفراولة.

- عصير قصب بالتفاح.

- عصير قصب بالجريب فروت.

- عصير قصب بالليمون وأوراق نعناع.

- عصير قصب بالكركديه المخمر البارد والبرتقال وأوراق النعناع.

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عصير قصب ساخن

- ماتشا الساخنة؛ يتكون من عصير قصب طازج وحليب ماتشا وحليب.

- هوت شوكليت؛ يتكون من شكولاتة ساخنة مضاف إليها عصير القصب الطازج، واللبن ومسحوق كاكاو وقرفة.

- الزنجبيل الساخن؛ عصير قصب وزنجبيل وعصير برتقال.

- الشاي والقهوة تضاف أيضًا إلى عصير القصب، وهناك قصب بشاي الياسمين وعصير برتقال، وقصب بالقهوة السوداء الباردة وماء جوز الهند الخام.

عصير قصب الخضروات

- يُضاف إلى عصير القصب أيضًا الخضراوات؛ كالفاصوليا والسبانخ، وهي كالتالي:

- "كو جرين"، وهو عبارة عن: قصب وزنجبيل طازج وكرفس وسبانخ وخيار وجزر وأناناس وليمون/ليمون طازج.

- "هالو هالو"، وهو عبارة عن: قصب وفواكه النخيل وجوز الهند وفاصوليا حمراء وقطع جوز الهند ومربى وأرز ولبن وآيس كريم جبنة.

عصير قصب "بيتاكل"

- "Ko Acai Bowl"، وهو عبارة عن قصب وتوت آكي وتوت أزرق وفراولة وموز وحليب الصويا أو حليب اللوز.

أهم هذه البولات: الجرانولا، الفراولة، الموز، رقائق جوز الهند، بذور الشيا، العسل. وتضاف النكهات المضافة حسب الرغبة مثل: زبدة الفول السوداني، زبدة اللوز، نوتيلا.

"السعر كام؟"

أسعار العصائر تختلف حسب الأحجام والمكونات، ولكنها تتراوح من 6 إلى 7 دولارات أي ما يعادل 100 جنيه مصري.