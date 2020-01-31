بدون حرمان.. هذه الأطعمة صحيّة لمرضى السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يعانى مرضى السكر من قلة الأطعمة المتاحة لهم، ويضطرون إلى تناول كمية قليلة للغاية من الوجبات اليومية، حفاظًا على نسبة السكر في الدم.

نقدم لكم بعض الأطعمة التي تعتبر "صديقة" لمرض السكر، ولا تؤذيهم بحسب ما أوضح موقع "thehealthy".

- السبانخ مع الزبادي اليوناني

السبانخ مفيدة بشكل خاص لمرضى السكر، لأنها تحتوي على المنشطات الوقائية التي تحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

المكونات

كوب سبانخ (150 جراما)

فص ثوم

ملعقة صغيرة ملح البحر.

2 كوب زبادي يوناني خالي من الدهون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زعتر

نصف كوب من البقدونس المفروم

3 ملاعق كبيرة من النعناع المفروم

الطريقة

ضعي الزبادي وعصير الليمون والزعتر في وعاء متوسط الحجم، ثم نضيف الثوم المهروس ونقلب المكونات جيدًا، وبعدها نضيف قطع النعناع والسبانخ.

يُقدّم الطبق مع خبز الحبوب الكاملة أو الخبز الطازج أو الخضار.

الباذنجان المشوي

لا يرفع الباذنجان نسبة السكر في الدم بنفس سرعة الأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات، تجنب إضافة أي خضراوات أخرى مثل الذرة، والبازلاء، والجزر، والبنجر.

يمكنك تجربة الطماطم، والفاصوليا، والقرنبيط، والفطر، والكرفس،

المكونات

2 باذنجان مشوي

ملعقتان كبيرتان من الطحينة

½ ملعقتان كبيرتان من البصل المفروم

4 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم

زيت زيتون بكر

عصير ليمون

ملح كوشير

فلفل أسود حسب الرغبة

القرنبيط

يعتبر القرنبيط مصدر جيد للألياف، حيث يوفر كوب واحد فقط ما يصل إلى 70 في المائة من الكمية الموصى بها يوميًا من فيتامين C.

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المكونات

1 رأس كبير من القرنبيط

2 بيض كبير

1 ملعقة توابل

نصف كوب من الجبن الحاد قليل الدسم

1 ملعقة صغيرة من الثوم

الطريقة

سخن الفرن إلى 190 درجة

نفرم القرنبيط في الكبة

نضيف البيض والجبن، والقوم إلى القرنبيط

ثم نصب الخليط في صينية الكب كيك ونخبزها لمدة 20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

أصابع الدجاج

المكونات

2 صدر دجاج بدون عظم

نصف كوب دقيق اللوز

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

ملعقة صغيرة بودرة الثوم

، 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الحار

رشة ملح

بيضتان كبيرتان

رشة صغيرة فلفل أسود

الطريقة

سخن الفرن إلى 176 درجة

نقطع صدور الدجاج إلى شرائح طويلة

في وعاء متوسط، يُمزج دقيق اللوز مع جميع المكونات والملح والفلفل.

ثم نضع البيض ويخفق بشوكة في وعاء أخر

اغمس كل شريحة دجاج في البيضة ثم انغمس في طبقة الدقيق

نرص شرائح الدجاج على ورق الزبدة ونخبزها في الفرن لمد 20 دقيقة أو حتى تتحول للون الذهبي البني.