16 يوما.. إليك الإجازات الرسمية المتبقية بعد أول شهر من 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد تكون العطلات الرسمية سخيفة بالنسبة للمؤسسات سواء التجارية أو الخدمية أو غيرها، لكنها بالنسبة للكثيرين من الموظفين مهمة يتطلعون دائمًا إلى معرفة ميعادها، إذ سرعان ما تتصدر محركات البحث كلمات عن ميعاد الإجازة الرسمية وعدد أيامها، مع اقتراب كل إجازة رسمية.

وهناك عدد كبير من الاحتفالات والأيام الرسمية، بعضها يتعطل فيها العمل مثل 7 يناير الماضي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، و25 يناير بمناسبة ذكرى ثورة يناير، والآخر لا يتعطل فيها، مثل عيد الأم وعيد الجلاء، وغيرها من الأيام الدولية أو الوطنية.

وبعد مرور أول شهر من العام الجديد 2020، وانقضاء إجازتي رسميتين خلال الشهر، نقدم لكم الإجازات الرسمية المتبقية في المواسم والأعياد والاحتفالات، بعيدًا عن الإجازات الأسبوعية الاعتيادية، والتي تعد إجازات مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

عيد تحرير سيناء: السبت 25 أبريل.

عيد العمال: الخميس 30 أبريل بدلًا من الجمعة 1 مايو.

شم النسيم: الإثنين 4 مايو.

عيد الفطر المبارك: الأحد والاثنين والثلاثاء 24، 25، 26 مايو.

ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو.

ثورة 1952: الخميس 23 يوليو.

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وقفة عرفات: الخميس 30 يوليو.

عيد الأضحى: الجمعة والسبت والأحد والإثنين، 31 يوليو.

رأس السنة الهجرية: الخميس 20 أغسطس.

ذكرى نصر أكتوبر: الثلاثاء 6 أكتوبر.

المولد النبوي الشريف: 29 أكتوبر.

أعياد ومناسبات لا تتعطل فيها المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص:

- 19 مارس: عيد تحرير طابا.

- 21 مارس: عيد الأم.

- 18 يونيو: عيد الجلاء.

ويصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بالإجازة الرسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ قبل ميعاد المناسبة بأيام، كما يُعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، الإجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، أو تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.