منها عض الأظافر .. 8 علامات في لغة جسدك لا تفعلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

لغة الجسد يمكن أن تقول الكثير عن شخصيتك ومشاعرك، كما أنها تساعدك في تكوين انطباع جيد لدى الأشخاص المحيطين بك، ولكننا لا نلاحظ دائمًا ما نفعله بأرجلنا أو أيدينا أو تعبيرات وجهنا.

نستعرض أبرز معاني هذه الإيماءات والتعبيرات التي يفعلها جسدك ودلالتها وكيف يمكنك تجنبها، وفقاً لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

- التراخي "الانكماش"

تعوّد الجسم على وضع التراخي والانكماش يوحي بعدم تقدير الذات وقلة الثقة بالنفس وعدم الشعور بالأمان، حيث يأخذ الجسم هذا الوضع تلقائيًا عند عدم الشعور بالارتياح، ولكن عليك تدريب جسدك حتى لا يصبح الترهل والانكماش عادة.

- الجلوس مكتوف الأيدي والأقدام

الجلوس بهذا الوضع قد يوحي للشخص الذي تتحدث إليه بأنك لست مستعدًا للتفاعل مع شخص آخر أو سماع ما يقوله، أو أنك تشعر بعدم الارتياح لوجودهم. إذا حافظت على ذراعيك وساقيك دون أي قيود وكانت يديك مرئية، فستبدو أكثر ثقة.

- التململ

سواء كانت هذه عادة لديك في كل الأوقات، أو مجرد شيء تفعله في المواقف العصيبة لتهدئة نفسك، يجب أن تحاول التوقف عن التململ ولف أصابعك على خصلات شعرك، أو الضغط على أصابعك أو قدميك، أو النظر إلى الساعة باستمرار أثناء محادثة أو اجتماع مهم، لأن ذلك يوحي بشعورك بالنفور والملل.

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- فرك الرقبة

قد يكون فرك رقبتك شيئًا تفعله لتخفيف التوتر، أو ربما تفعل ذلك فقط لتخفيف التوتر في تلك المنطقة، حتى لو لم يكن هناك شيء يجعلك تشعر بالقلق، ولكن عليك تجنب القيام بذلك قدر الإمكان حتى لا يشعر الآخرين بشعورك بالقلق والانزعاج.

- عض الأظافر

عض الأظافر من العادات التي تُظهر للآخرين شعورك بالتوتر، وبالفعل تعمل على تقليل هذا الشعور لديك، ولكن قد يكون هذا مثيرًا للاشمئزاز للمحيطين بك، كما أنه يؤدي إلى تلف أظافرك وتترك انطباعاً سيئاً لمن حولك.

- تجنب الاتصال بالعين

قد يؤدي تجنب الاتصال بالعيون إلى فقدانك بالثقة بالنفس أو أنك لا تحب شخصًا ما، وعلى النقيض فإن التحديق الشديد في عيون الشخص الآخر يترك انطباعاً عدوانيًا ويجعلهم يشعرون بعدم الارتياح، بدلاً من ذلك، انتقل إلى سلسلة من النظرات الطويلة والمتقطعة.

- حركة بؤبؤ العين

حركة بؤبؤ العين باتجاه معاكس للشخص الذي تتحدث إليه علامة واضحة على عدم الاحترام، ويظهر أنك تشعر بالملل أو الانزعاج.

- نسيان الابتسامة

الابتسام شيء ننسى القيام به، خاصة في المواقف الرسمية، لكنها طريقة رائعة لإظهار الثقة، كما يمكن أن تجعل الآخرين يشعرون بمزيد من الإيجابية، ولكن لا تتصنع الابتسامة.