كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 07:41 مساءً - يمكن تلخيص ترند مكياج ربيع 2020 بكلمتين:full make up. صاحبات المكياج الناعم والمكياج الخفيف نعتذر منكنّ؛ هذا الربيع هو لمحبّات المكياج القوي. حتّى لو كنتِ سيدة غير جريئة، فإنّ اتجاهات ربيع 2020 ستحوّلكِ لامرأة تعشق المكياج. خبراء التجميل يتوقعون أن تتوقف السيدات عن طلب مكياج عيون بسيط، أو كريم أساس خفيف؛ بحسب عروض أسابيع الموضة، ظلال العيون القوي اللمّاع، الشفايف المشبّعة بالغلوس، والرموش المكتنزة ستكون اتجاهات مكياج الموسم المقبل. وماذا بعد؟

ترند مكياج ربيع 2020 : النجمة على العين

نجمة على العين



وضع النجمة على العين ترند غريب وجديد وجريء ولافت. هذا الترند برز في عرض آنا سوي لربيع 2020، عبارة عن كحل مكياج سريع للعين. وهو أمر سهل التطبيق: ضعي نجمتين على العينين بمكياج خفيف أو من دون مكياج حتى. هنا لن تكثري من المكياج، فالنجمة ستخطف الألوان والأنظار.

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ترند مكياج ربيع 2020 : العيون اللماعة

جيجي حديد



خلال عرض فيندي لربيع 2020، ظهرت بيلا حديد بمكياج لافت أبرز شكل عينيها؛ لم يتم التركيز على تسريحة شعرها لعدم خطف الأنظار عن العيون، فكانت عبارة عن كعكتين صغيرتين. ظلال العيون طغى على المكياج برّمته، حتى بالكاد نرى غير عيني العارضة.

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ترند مكياج ربيع 2020 : أحمر الشفاه التوتي

بيلا حديد



من جيد ظهرت العارضة بيلا حديد خلال عرض مدرّج ماكس مارا لربيع 2020 ، وانتقت اللوت التوتي الغامق. لتطبيق حمرة الشفاه هذه: رطبي شفاهك أولًا بكريم، ثم ضعي أحمر الشفايف التوتي. يّفضل اعتماد هذه الحمرة مع ملابس بالوان حيادية.

ترند مكياج ربيع 2020 : ظلال العيون الباستيل

جيجي حديد



يمكنكِ دائمًا الاعتماد على عروض مارك جاكوبس لناحية إظهار مكياج العارضات؛ حتى أننا نتمنى تطبيق تطبيق هذا المكياج فورًا. عارضة الأزياء جيجي حديد، في أحد عروضه، تظهر بمكياج عيون بالأزرق الفاتح القوي. قريبًا هذا المكياج سيغزو انستقرام. لتطبيق المكياج، استخدمي فرشاة ظلال العيون رقيقة لوضع ظلال الباستيل الزرقاء على جفنكِ وعلى طول خط الرموش السفلى ذات البريق الأزرق الفاتح في أعلى الجفن. من خلال دمج اللونين معًا، ستخلقين مزيجًا جميلًا.

ترند مكياج ربيع 2020 : أحمر الشفاه باللون الأحمر

احمر شفاه باالون الاحمر ترند

تظهر الشفاه الحمراء، بشكل أو بآخر، على الممرات كل موسم. هذا العام، وخلال عرض PrabalGurung لربيع عام 2020، ظهر مزيج من أحمر الشفاه الناشف، وأحمر الشفاة الكرزي، والبشرة النظيفة والحواجب النافرة، لتشكل مكياجًا أكثر روعة وأقل كلاسيكية.

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