أضرار تقشير الشفاه في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 07:41 مساءً - لا مهرب من الشفاه الجافة والشفاه المتشقّقة في فصل الشتاء، حيث المرهم المرطب يصبح مرافقنا الدائم، وهكذا الحال مع مقشّر الشفاه. جراحو التجميل يعتبرون أنّ الشفاه تعاني كثيرًا الأضرار الناجمة عن التحدّث والأكل والتغيرات البيئية وهذا هو السبب وراء تقشير الشفاه باستمرار، للتخلص من أيّ ضرر والحفاظ على شفاه رطبة. ولكن هل تقشير الشفاه أمر سيّئ للشفاه؟

تقشير الشفاه.. هل هو مضرّ بالشفاه؟

شفاه مقشّرة

إنّ الاعتماد على تقنية التقشير بشكل يومي للحصول على شفاه أكثر نعومة، وشعور بالراحة أكثر من أي وقت مضى أمر طبيعي، لكن من الضروري الانتباه إلى أضرار التقشير، فهو قد يؤذي شفتيكِ أكثر من نفعهما؛ أطباء الأمراض الجلدية يحذّرون من التقشير المضرّ للغشاء المخاطي الرقيق في الشفة، حيث يمكن أن يسبّب بعض الإصابات وحتى النزيف إذا لم تكوني حذرة. لذا، عليكِ أن لا تستخدمي القسوة مع شفتيكِ،خوفًا من تحوّل لونهما الوردي إلى بني غامق.

تابعي المزيد: حمرة الشفايف الحمراء ورسم الحواجب... هذا ما يكرهه الرجال في المكياج

استراحة من منتجات المكياج

تجنبي المكياج عند تشقّق الشفاه



أطباء الجلد كان لهم رأي مغايرعن تقنية التقشير؛ جرّاحة التجميل الأميركية لارا ديفجان نصحت السيدات بالتوّقف عن استخدام أحمر الشفاه والمنتجات الأخرى، عندما تكون شفتانا تعانيان.. وقالت ديفجان لـ "ألور": "إنّ أفضل طريقة لإيقاف الضرر هوالاستغناء لفترة عن المنتجات". وأضافت: "لا فرك، لا لعق الشفاه، لا ألوان أو لمعان، مجرد منتج مطرٍّ بسيط، مثل مصل حمض الهيالورونيك أو هلام البترول."

وأوصت ديفجان تقشير الشفاه عند الضرورة مرة كحد أقصى في الأسبوع. وقالت: إذا كنتِ تبحثين عن دمج علاج لطيف في العناية بالشفاه بعد أخذ قسط من الراحة من المنتجات، جرّبي تقشيرًا ناعمًا للشفاه مرة واحدة في الأسبوع، بدلًا من تقشير دائم وقوي "استخدمي الغليكوليك وحامض اللبنيك لتأثير خفيف". ونحن بدورنا ننصحكِ بالبحث عن هذه المكوّنات في المحال التجارية.

Advertisements

تابعي المزيد: إليكِ خلطة الزبدة لترطيب الشفاه الجافة

المكياج بشفاه متشققة

لا تضعي حمرة شفايف على شفاه متشققة



لا شيء يفسد الماكياج كحمرة الشفايف على شفاه متشقّقة. هنا تبدو الشفاه قذرة ومليئة بالبكتيريا، وقد تزعج الناظر إليها. لذا، لا ننصحكِ أبدًا بوضع أحمر الشفاه في هذه الحالة، يمكنكِ استبداله بغلوس خفيف. هنا، عليكِ بالبدء بعلاج شفاهكِ في المنزل بطريقة سهلة وسريعة: ابدئي بالإكثار من شرب المياه (يقول الباحثون إنّ أربعة وستة أكواب في اليوم قد تفي بالغرض). إذا لم يحل الترطيب مشكلة الشفة المشقوقة، فيمكنكِ تجربة Vaseline أو مرطب الشفاه لتنعيم الشفاه قبل إضافة أحمر الشفاه.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>