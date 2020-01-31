ماسكات نهاية الأسبوع للحفاظ على نضارة بشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 07:41 مساءً - اعتماد الماسكات الأسبوعية، يجب أن يكون من الأولويات للحفاظ على نضارة وصحة بشرتكِ، فالجلد كل يوم يتعرض للكثير من الأتربة والأوساخ، التي تتراكم، وتترك أثر سلبي، ومظهر غير مرغوب به.



ولهذا إليكِ ماسكات نهاية الأسبوع للحفاظ على نضارة بشرتكِ.



العسل والبرتقال مع الزبادي

جربي العسل والبرتقال مع الزبادي



- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة عصير البرتقال

- ملعقة صغيرة زبادي



اُخلطي الزبادي مع العسل وعصير البرتقال، ووزعيه على بشرتِك.

اتركي الخليط يدوم لمدة نصف ساعة ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، وليس الساخن.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

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ماسك ماء الورد والشوفان والزبادي

جربي ماسك ماء الورد والشوفان والزبادي



المكونات



ملعقة كبيرة من الشوفان

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة صغيرة زبادي



تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط حتى يجف، عند إزالة الماسك افركي بشرتكِ قليلًا.

جربي الماسك مرة أسبوعيًّا لتنظيف البشرة بعمق.

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ماسك الطماطم والحليب

جربي ماسك الطماطم والحليب



- ملعقة صغيرة طماطم مهروسة

- ملعقة صغيرة حليب

- ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعي الماسك على بشرتكِ.

اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة، ثم أزيلي الخليط واشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الخليط مرة كل أسبوع، لترطيب البشرة وتغذيتها.

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