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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 07:41 مساءً - يعدّ العنبر إحدى أكثر النغمات شعبيةً واستخداماً في صناعة العطور العالمية الصادرة عن أرقى الدور العالمية. فهذه الرائحة الشرقية الآسرة تمنح المرأة حضوراً جذاباً يخطف الأنظار. فإن كنت من محبات العنبر، سنقدم لك مجموعة من أفضل عطور العنبر، لتختاري من بينها أفضل عطر عنبر نسائي.
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Aerin Amber Musk eau de parfum
لقد صُمم هذا العطر في الأصل لاستخدامه في فصل الشتاء تحديداً، إذ إن رائحته الذكية والمركزة التي تتركز على العنبر وماء جوز الهند، تشعرك بالدفء وتنشر رائحتك الفواحة في كل مكان. يشكل Aerin Amber Musk eau de parfum أحد أرقى عطور العنبر التي بالإمكان تجربتها.
Tom Ford Rive d’Ambre
إنه عطر شرقي للرجال والنساء، غني وخفيف في الوقت نفسه، وهو يمزج بين نغمات العنبر الدافئ والحمضيات التي تشتهر بها عطور توم فورد. وهو موجه شكل خاص لمحبات ومحبي العطور الشرقية الهادئة التي توفر لمسة أنيقة وجذابة بعيداً عن الروائح القوية التي تصل الى حد الإزعاج في بعض الأحيان.
Jo Malone Dark Amber & Ginger Lily
إنه عطر شرقي – خشبي راق وأنيق، وهو أحد أكثر عطور Jo Malone جاذبية وجمالاً. إذ إن هذا العطر الذي يتركز بشكل أساسي على العنبر وخشب الصندل والباتشولي، ملائم جداً للمناسبات الكبرى، فرائحته الآسرة ستمنحك حضوراً بارزاً يلفت الأنظار إليك.
Thierry Mugler Alien
إنه أحد أجمل عطور العنبر التي تناسب الفتيات والنساء من مختلف الأعمار، فرائحته مميزة جداً ومختلفة عن غيرها، الى درجة لا يمكن وصفها. يتميز هذا العطر برائحته الحلوة التي ترتكز بشكل أساسي على العنبر والفانيليا، التي ستجعلك امرأة قوية تضج أنوثةً وجاذبية.
Dolce & Gabbana Velvet Desert Oud
يشكل هذا العطر من دولتشي آند غابانا المخصص للرجال والنساء، أحد أفخر العطور الشرقية العالمية، التي تتركز بشكل أساسي على رائحة العنبر الآسرة التي تدوم رائحتها لساعات لتمنحك إطلالة تشد الانتباه إليك، مع لمسة من البخور والعود والمسك. يلائم هذا العطر الأوقات كافة، لا سيما إن كنت من محبات العطور القوية خلال النهار أو الأمسيات.
Miss Dior eau de parfum
يتركز هذا العطر الأنيق من ديور، على نغمات العنبر والليمون واليوسفي والفلفل الوردي والبرتقال الحلو والبرغموت والدمقس، ورقة الياسمين، والباتشولي... إنه عطر يشبه الى حد ما أول عطر أطلقه كريستيان ديور عام 1947، وهو أحد العطور الناعمة الكلاسيكية التي تستحق التجربة.
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