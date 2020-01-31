فوائد حب الرشاد للشعر.. إليكِ هذه الخلطات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 07:41 مساءً - تساعد نبتة حب الرشاد في العناية بالشعر والحصول على نتيجة صحية وإطلالة جذابة إذ تحتوي هذه الحبة على مجموعة فيتامينات تساعد على تغذية فروة الرأس و تطويل الشعر ومنحه قواماً قوياً وغزيراً.

فـ حبّ الرشاد يعود على شعركِ بالمنافع الكثيرة، إذ يقوّيه ويعزز نموّه ويجعله غزيراً ويمنحه مزيداً من اللمعان والقوة.



يُستخدم حب الرشاد كغسول على الشعر بعد خلطه مع عناصر وزيوت طبيعية أخرى، لذا نقدّم لكِ فيما يلي، بالإضافة إلى أهم فوائد حب الرشاد للشعر، بعض الخلطات الطبيعية للحصول على شعر طويل وصحّي، فاحرصي على استخدامه بانتظام دون إفراط ومبالغة.

اقرإي أيضًا: للبنات.. أطعمة تساعدكِ في الحصول على شعر طويل



فوائد حب الرشاد للشعر

حب الرشاد



- تغذية الشعر: يعمل حب الرشاد على تقوية بصلة الشعر وتغذيتها، كما أنها تعطي لمعان وحيوية للشعر وتمنع تساقطه وبالتالي تغذي الجذور، إذ تحتوي هذه النبتة على نسبة عالية من مادة الكاروتين الموجودة في فتيامين أ والتي تساعد في تغذية الشعر للحصول على شعر ناعم ولامع وقوي.



- محاربة تساقط الشعر: ويُعّد حبّ الرشاد مصدراً غنياً بالحديد والبروتين؛ حيث يساهم في المحافظة على قوة الشعر وتماسكه وحمايته من التساقط، كما يمكن أن يساعد غسل الشعر بماء الرشاد على تنقيته.



- تطويل الشعر: إنّ امتصاص عنصر الحديد في الدم الذي يؤمّنه حب الرشاد والذي يؤدّي إلى وصول الدورة الدموية للشعر هو أحد أهم أسباب تطويل الشعر بسرعة وتغذيته.



- تنشيط دورة الرأس الدموية: يحتوي حب الرشاد نسبة حديد عالية كما يحسن فيتامين C الموجود في حب الرشاد من امتصاص عنصر الحديد في الدم، مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية ووصول الدم إلى بصيلة الشعر.



- علاج قشرة الرأس والفطريات: يحتوي حب الرشاد على فيتامين ج المفيد لصحة الشعر والذي يحميه من الفطريات المعدية التي تصيب فروة الرأس ومن الإصابة بقشرة الرأس.

اقرإي أيضًا: أفضل حبوب لتطويل الشعر بسرعه



خلطات طبيعية من حب الرشاد للشعر



حب الرشاد والزيوت

حب الرشاد



امزجي حب الرشاد مع زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت حبة البركة وزيت الخروع وزيت النعناع.

اخلطي حب الرشاد المطحون مع نفس الكمية من الزيت الذي اخترتِ استخدامه واجعلي المزيج متماسكًا وبدرجة حرارة الغرفة ومن ثم افركي فروة الرأس ومنابت الشعر به حتى تصلي للأطراف، اتركيه لمدة 3 ساعات للحصول على نتائج فعّالة.

اقرإي أيضًا: فوائد زيت الخروع لتطويل الشعر

Advertisements



حب الرشاد والعسل

حب الرشاد



امزجي حب الرشاد المطحون مع العسل وضيفي الى الخلطة رأساً من الثوم، اطحنيه جيداً للحصول على مزيج متماسك ، ودلكي شعرك فيه من فروة الرأس الى اطراف شعرك واتركيها لمدّة ما بين الساعة والساعة والنصف، ثم اغسلي شعرك جيداً. حب الرشاد والعسل مفيد جداً للشعر، ويجعله ينمو بكثافة ويطوّله.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

اقرإي أيضًا: اكتشفي فوائد زيت الباراشوت للشعر