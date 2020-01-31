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شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورها بـ"نيو لوك" جديد، بصحبة مصفف الشعر "سيمون".
وظهرت "نرمين" بشعر بني قاتم، مزود بخصلات تحمل اللون البني الفاتح، بالإضافة إلى "غرة" قصير على جبهتها، مطلة بأزياء كاجوال تجمع بين الأسود والبني، مع ارتدائها نظارة شمسية متوسطة الحجم.
وعلقت الفنانة، على المواد المصور، قائلة: "الشكل النهائي بعد قص شعري ولون جديد، تجديد.. شكرا سيمون".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يتجاوز 32 ألف تسجيل إعجاب، وآلاف التعليقات، أبرزها: "قمر في كل أحوالك"، و"مفيش تغيير كبير"، و"ملكة جمال يا نرمين.. بنحبك".
ويذكر أن نرمين الفقي شاركت مؤخرا في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك".
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. نرمين الفقي تفاجيء جمهورها بـ"نيو لوك": "ده شكلي النهائي بعد التجديد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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