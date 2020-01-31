الامارات | حكاية ابنة بيل غيتس والفارس المصري تطلّ برومانسية ودموع فرح من وسط الثلج

شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ابنة بيل غيتس والفارس المصري تطلّ برومانسية ودموع فرح من وسط الثلج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّرت حكاية الشاب المصري نائل نصار وجنيفر بيل غيتس، اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أعلنت ابنة المليادرير الأميركي قبولها الارتباط بصديقها الفارس المصري.

وشغلت القصة ومنشورات «الحبيبين» ولقطاتهما الرومانسية، كثيرين خلال الساعات الماضية، عقب أن كشفت جنيفر عن أنها ستتزوج من نائل بعد أن تقدم لها أثناء رحلة تزلج.

وكتبت جنيفر، الابنة الكبرى لميليندا وبيل غيتس على حسابها في موقع إنستغرام: «نائل نصار، أنت شخص فريد من نوعه».

وأضافت جينفر (23 عاماً): «اجتحتني تماماً في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وفاجأتني في أكثر المواقع أهمية التي شهدت على عواطفنا المشتركة العديدة. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والكبر والضحك والمحبة معاً.. نعم مليون مرة».

وفي الصورة المنشورة على حسابها الخاص على إنستغرام، والذي يبدو أنه قد تم التقاطه أثناء تواجدهما في رحلة تزلج، تبدو جنيفر مندهشة بشكل واضح من طلب الزواج، حيث ذرفت الدموع، ويمكن رؤيتها وهي ترتدي خاتماً كبيراً من الألماس وهي تميل على نصار في الثلج.

يذكر أن جنيفر ولدت في مدينة واشنطن، وحصلت مؤخراً على شهادة في علم الأحياء من جامعة ستانفورد، وهي الآن تدرس للحصول على شهادة عليا في الصيدلة وعلم الأدوية.

وعندما لا تدرس أو عندما لا تمارس رياضة الفروسية، فإنها توفر الوقت الكافي للسفر مع نصار الذي كانت تصادقه منذ ما يزيد قليلاً على أربع سنوات قبل الخطبة.

أما نائل نصار، البالغ من العمر 28 عاماً، فقد نشأ في الكويت ودرس أيضاً في جامعة ستانفورد وحصل على شهادة في الإدارة والاقتصاد، وهو فارس مشهور في رياضة القفز عن الحواجز.

وعلى حسابه في إنستغرام، نشر نائل صورة لطلب الزواج من جنيفر، وكتب: «لقد وافقت!»، مضيفاً «أشعر بأنني أسعد رجل وأكثر الرجال حظاً في العالم الآن.. جين، أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير. لا يمكنني الانتظار حتى نستمر في الكبر معاً خلال هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وأنا ببساطة لا أستطيع أن أتخيل حياتي من دونك. أحبك أكثر مما تتخيلين، وأشكرك على تحويل كل يوم وكأنه حلم بالنسبة لي».

وردت جنيفر على نصار بالقول: «نعم إنني أبكي مجدداً، إنها حياة جميلة ومثالية، أنت كل شيء بالنسبة لي»، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

