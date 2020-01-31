فيديو وصور.. أحمد حسن يثير الجدل بزواجه المزيف "فوق السطوح"

احتفل اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بزواجه الثاني المزيف.

وظهر حسن في عدد من الصور واللقطات، وهو مع عروسه الجديدة، حيث كتب في تعليقه على الصور، "الحمدلله ربنا يخليكي ليا، واللهم بارك لنا وارزقنا بالذريه الصالحة".

وظهر حسن مرتديا بدلة الفرح، بينما كانت معه فتاة تدعى نورا محمد مرتدية فستان زفاف وتاج، وهي تعمل "موديل"، بحسب حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الثنائي فوق سطوح أحد العمارات، ووثق أحمد حسن أول نظرة لها بفيديو، وكتب عليه "النظرة الأولى، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي".

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ويأتي زواج أحمد حسن المزعوم، بعد عدة أيام من إنجابه طفله الثاني من زوجته الأولى اليوتيوبر زينب، وقد أثارا الثنائي الجدل مؤخرا، حيث قال رواد "فيسبوك"، أنهما يستغلان طفلتهما، وأثار كذلك ظهورهما في دبي ضجة كبيرة.

ولم تعلق زينب على صور أو فيديوهات زواج أحمد حسن، بينما انتقد رواد "إنستجرام"، بشدة تلك الزيجة، عبر التعليقات.

وكان من بين تلك التعليقات، "يابني انت مش متجوز في حد يتجوز تاني"، و"ليه كده حرام عليك هي زينب تستحق منك كده حرام عليك".

فيما ذهب البعض إلى أنه ربما يكون غير حقيقي ومجرد ضجة من اليوتيوبر الذي يتعمد إثارة الجدة حوله كل حين، وكان من بين تلك التعليقات، "احنا مش هبل علشان نصدق أن دا حقيقة هو مقلب أنت بتعمل كل دا علشان الفيديو أول مينزل يحقق مشاهدات كتير وليكات كتير"، وكتب آخر "ميقدرش يتجوز على زينب، وبعدين ده فوق السطوح، طبعا مقلب".

وهو ما أكده أحمد حسن بالفعل، بنشره فيديو على حسابه الشخصي على موقع "يوتيوب"، يؤكد أنه أكبر مقلب عمله في حياته.