قتل الطفلة ندى.. تعرف على أنواع الختان

تنتشر عادة الختان في شمال أفريقيا بشكل كبير عن باقي دول العالم، فهي جريمة متوارثة منذ زمن، ورغم تحريم كافة الأديان السموية لتلك العادة إلا أنها لا تزال تمارس ويروح ضحايا لها، آخرها الطفلة ندى التي توفيت في أسيوط مؤخرا.

ورغم أن ما يمارس في مصر، واحدا من أخف أنواع الختان، إلا أن مخاطره كبيرة ويمكن أن يودي بحياة البنت، ويستعرض التقرير التالي أنواع الختان، والتي تنقسم إلى 4 أنواع رئيسية، بحسب منظمة صحة المرأة.

النوع الأول

تعرف منظمة صحة المرأة النوع الأول من الختان بأنه، "الإزالة الجزئية أو الكلية للبظر، ويشمل النوع الأول شقين، الأول إزالة جزء من البظر؛ والثاني إزالة كلية للبظر".

وهو ما يحدث في مصر.

النوع الثاني

بالإضافة إلى الإزالة الجزئية أو الكلية للبظر يزال كذلك الشفرين الصغيرين، مع أو دون استئصال الشفرين الكبيرين.

ووضعت منظمة صحة المرأة ثلاث تفريعات رئيسية للنوع الثاني، للتمييز بين التقسيمات المختلفة، وهي، إزالة الشفرين الصغيرين فقط، أو الإزالة الجزئية أو الكلية للبظر والشفرين الصغيرين.

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أو الإزالة الجزئية أو الكلية للبظر، والشفرين الصغيرين والشفرين الكبيرين.

النوع الثالث

هو المعروف بـ"الختان الأفريقي"، وهو عبارة عن تضييق الفتحة المهبلية عن طريق إنشاء قطع بالشفرين الصغيرين أو الشفرين الكبيرين، وإغلاق الفرج بتخييط الشفرين الكبيرين ببعضهما، مع ترك فتحة صغيرة لخروج البول ودم الطمث.

النوع الرابع

النوع الرابع عرفته منظمة "صحة المرأة"، بأنه جميع الإجراءات الضارة الأخرى للأعضاء التناسلية الأنثوية لأغراض غير طبية، على سبيل المثال: "وخز، وثقب، وتحريك، وكشط، وكي، وقطع".

وتعرف منظمة "صحة المرأة"، الختان بأنه تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات، ويحدث عادة في عمر البلوغ، وأقرت بأنه خضع أكثر من 200 مليون بنت وامرأة لتشويه الأعضاء التناسلية.

وعن مصر، قالت المنظمة، إن 87% من الفتيات والسيدات من عمر 15 وحتى 49، أجريت لهن عملية الختان بالفعل، وذلك وفق آخر مسح جرى في العام 2016.