فيديو.. ميس حمدان تتحدى جوهرة بمقطع رقص: هسد مكانك.. عاش يا نسر

اعتادت الفنانة ميس حمدان، على مشاركة متابعيها، عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، بفيديوهات الرقص، وكان آخرها ما نشرته عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو وهي ترقص على أغنية المطربة يارا: "لو بس بصلي".
وظهرت "ميس" في الفيديو وهي ترقص بطريقة جريئة إذ ارتدت ملابس كاشفة للبطن، وعلقت على الفيديو قائلة: "عاش يا نسر.. عندي يوم في الأسبوع بعمل رياضة على مزيكا عربي وأرقص بلدي أكسر فيه ملل الجيم وبحرق كالوريز كتير عشان الحركة سريعة".
وتابعت الفنانة في تعليقها، بأنه بإمكانها تقديم فقرة الرقص بدلًا من الراقصة جوهرة: "بس معنديش مشكلة لو جوهرة اعتذرت عن فرح أروح أسد مكانها.. صحابي عايزني أدي دروس وماله أهو كله برتقال".
وتلقت "ميس" الكثير من تعليقات متابعيها، ومنهم شقيقتها الفنانة مي سليم التي علقت قائلة: "مي سليم"، وجاءت بعض التعليقات: "متعددة المواهب" "أيوة بقى الرشاقة والدلع" "استمري وكسري الدنيا".
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