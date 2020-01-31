الامارات | رابعة الزيات تعترف : نعم "جرحت" شكران مرتجى

شكرا لقرائتكم خبر عن رابعة الزيات تعترف : نعم "جرحت" شكران مرتجى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترفت الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات بكونها جرحت الممثلة شكران مرتجى حين طرحت عليها سؤالا حول حول الأمومة، وذلك من خلال عرضها لمقطع من مقابلة مصورة سؤلت فيها عما اذا كانت ندمت على سؤال طرحته على ضيف في احدى مقابلاتها. وقالت الزيات: "ندمت على طرح سؤال حول الامومة والانجاب على الممثلة شكران مرتجى في برنامج "قصة حلم"، الذي عرض على قناة لنا، واناأعرف ان شكران ليس لديها أطفال، والأمومة نقطة ضعفها ونقطة ضعف اي امرأة". وتابعت الزيات: " عن غير قصد بكت شكران، وجلدتنفسي بعدها، ووضعت نفسي في مكانها وكيف سيجرحني هكذا سؤال، علما انها تقبلته، الا انني اعتبر هذا السؤال ليس لي".

وردت الممثلة شكران مرتجى على التغريدة، وكتبت للزيات: "مازعلت والله يمكن أتأثرت وكل شي من الله منيح شكرا الك ولمشاعرك كل الحب".