اطلالات مقدمة البرامج هيفاء حسوني على طريقة الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 04:41 مساءً - هيفاء حسوني مقدمة البرامج العراقي لفتت الأنظار اليها ونالت شهرة كبيرة في الوطن العربي حتى وصل عدد متابعيها على انستقرام لما يزيد عن 6‪.‬5 مليون وهو رقم كبير نافست به النجمات العربيات والفاشينيستا أيضاً. وعلى الانستقرام تستعرض هيفاء اطلالات بشكل شبه يومي في مختلف التنسيقات الكاجوال والرسمية والتي تعتمدها بأسلوب يجمع بين الأناقة والعصرية في آن واحد على طريقة الفاشينيستا، وقد جمعنا بالصور أبرز هذه الاطلالات التي نسقتها مؤخراً شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبك.

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لوك في الجينز نسقته هيفاء حسوني:

هيفاء حسوني في اطلالة كاجوال في الجينز



الجينز لاطلالة كاملة موضة هذا الموسم وهنا شاهدنا هيفاء حسوني وقد أحسنت اعتماد هذه الموضة بأسلوب شبابي مستوحى من التسعينات حيث اختارت توب بأكمام منفوخة مع بنطلون خصر عال كلاهما من الجينز، وزينت البنطلون بحزام باللون البني وأكملت اللوك بجزمة بنقشة جلد التمساح وحقيبة يد باللون البيج من برادا Prada.

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اطلالة ناعمة في التنورة نسقتها هيفاء حسوني:

تنسيق ناعم في التنورة اعتمدته هيفاء حسوني



لوك ناعم اعتمدته هيفاء حسوني في التنورة بأسلوب شتوي أنيق وقد اختارت تنورة ميدي بنقشة الكارو باللونين البيج والبني مزينة بالكشكش ونسقت معها توب ياقة عالية وجزمة عالية من الجلد باللون الأسود وزينت اللوك بأقراط ذهبية لافتة.



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تنسيق في درجات اللون البيج اعتمدته هيفاء حسوني:

اطلالة أنيقة بدرجات اللون البيج نسقتها هيفاء حسوني





اطلالة صباحية جمعت بين الأناقة والعصرية نسقتها هيفاء حسوني وقد اختارت فيها بنطلون قماشي خصر عال وبقصة أرجل واسعة باللون الكاميل، زينت خصره بحزام من الجلد ومعه نسقت توب ياقة عالية باللون البيج ومن فوقهما اعتمدت بليزر باللون العسلي وأكملت اللوك بحقيبة يد مبتكرة من لويس فويتون Louis Vuitton وحذاء كاحل من الجلد باللون الفضي الميتالك أضافت من خلاله لمسات عصرية.



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اطلالة مميزة في الفستان المعرق نسقتها هيفاء حسوني:

فستان ماكسي بنقشة النمر اعتمدته هيفاء حسوني





اطلالة مميزة ومواكبة للموضة نسقتها هيفاء حسوني وقد اختارت فيها فستان ميدي بقصة القميص معرق بنقشة جلد الفهد باللونين البيج والأسود وقد نسقت معه جزمة عالية من الجلد الأسود وحقيبة يد أنيقة من سانت لوران Saint Laurent، وأضافت لمسات بوهيمية للاطلاة من خلال القبعة الكبيرة والعقود الذهبية الناعمة.



هيفاء حسوني مقدمة البرامج العراقي في اطلالات عصرية مميزة على طريقة الفاشينيستا، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبك والتي تناسب ذوقك.

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