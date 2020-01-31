أزياء راقية بألوان حيادية على طريقة روزي هنتيغتون وايتلي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 04:41 مساءً - الألوان الحيادية مثل الأسود والأبيض ودرجات اللون البيج والكاميل، موضة هذا الموسم، وقد شاهدنا الكثير من التصميمات منها على منصات العروض، وأيضًا الكثيرات من النساء اعتمدنها في اطلالاتهنّ الكاجوال والرسمية، وقد لاحظنا أنّ الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley كانت الأكثر أناقةً في الأزياء ذات الدرجات الحيادية، ومنها اليوم اخترنا أجمل التنسيقات لتستوحي منها طرق تنسيق اطلالات راقية وعصرية.



لوك باللونين الكاميل والأبيض نسقته روزي:

تنسيق أنيق من ماكس مارا اعتمدته روزي





مؤخرًا وفي أحد المشاوير الصباحية شاهدنا روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley في اطلالة شتوية مميزة، اختارت فيها معطفًا طويلًا باللون الكاميل، وبنطلونًا بقصة أرجل واسعة كلاهما من ماكس مارا Max Mara وقد نسقت معهما توب باللون الأبيض وصندلًا بكعب عالٍ وزينت اللوك بعقد ذهبي لافت.





اطلالة في البنطلون الجلد نسقتها روزي:

تنسيق في البنطلون الجلد اعتمدته روزي هنتيغتون وايتلي



في إحدى المناسبات شاهدنا روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley في لوك عصري وشبابي، اختارت فيه بنطلونًا من الجلد الأسود بقصة أرجل واسعة، وقد نسقت معه توب بياقة عالية، وصندلًا بكعب عالٍ وشنطة يد باللون الذهبي الميتالك.





روزي في تنسيق أنيق باللونين البيج والأسود:

اطلالة أنيقة باللونين الأسود والبيج نسقتها روزي





اطلالة جميلة اعتمدتها روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley في مشوار مسائي، وقد بدت غاية في الأناقة والعصرية حيث نسقت توب ومعطفًا طويلًا باللون البيج، ومعهما اختارت بنطلونًا قماشيًّا بخصر عالٍ وجزمة عالية من الجلد الأسود بنقشة جلد التمساح، وأكملت اللوك بحقيبة كلاتش أنيقة وسلسلة ذهبية زينت بها رقبتها.

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تنسيق مسائي فاخر بالأسود تألقت به روزي:

اطلالة راقية باللون الأسود نسقتها روزي هنتيغتون وايتلي



تنسيق مسائي فاخر وجميل رصدناه لـ روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley مؤخرًا، وقد اختارت فيه فستان ميدي براقًا باللون الأسود، ومن فوقه اعتمدت معطفًا طويلًا أسود بقصة كلاسيكية، وأكملت الاطلالة بصندل بكعب عالٍ مرصعٍ بالكريستال البراق.



اطلالات راقية وعصرية اعتمدتها الممثلة وعارضة الأزياء روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley في الدرجات الحيادية، شاهدي الصور واستوحي أفكار اطلالات مواكبة للموضة.

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