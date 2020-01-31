أجمل عبايات سوداء موضة 2020 للممتلئات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 04:41 مساءً - تنوعت موديلات العبايات السوداء هذا الموسم وتميز أغلبها باللمسات العصرية، ننصحك بمشاهدة مختاراتنا لكِ من مجموعات 2020، والتي حرصنا على أن تكون بقصات تناسب الممتلئات تساعد في تنحيف الجسم.



عبايات سوداء واسعة من دون تطريز

عبايات سوداء واسعة من دون تطريز



ركزت ماركات العبايات الشهيرة على الموديلات الناعمة الخالية من أي تطريز مثل القطع التي رصدناها لدى ماركة داج Daj وماركة Nafs designs، تساعد القصات الواسعة لهذه الموديلات على إخفاء جميع عيوب الجسم شرط تنسيقها مع فساتين سوداء طويلة غير ملاصقة للقامة.



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عبايات سوداء واسعة بقصة الـ Wrap

عبايات سوداء واسعة بقصة الـ Wrap



انتشرت موضة العبايات الواسعة المطوية من الأمام أو ما تعرف بالـ Wrap abayas، أعجبتنا الموديلات الموقعة من حصة الفلاسي Hessa Al Falasi وماركة كنزي Kanzi، تمسكي بهذا الستايل في حال كنتِ تعانين من مشكلة البطن البارز.



عبايات سوداء مزينة بكسرات البليسيه

عبايات سوداء مزينة بكسرات البليسيه



لم تعد العباية السوداء منحصرة في زاوية الأزياء التقليدية بعد أن أدخلت عليها الكثير من اللمسات العصرية مثل كسرات البليسيه الرائجة، ننصحك بإختيار عباية بهذه القصة الأنثوية الناعمة لتخفي المناطق الممتلئة من جسمك كما ستساعدك في الحصول على قامة ممشوقة، تجدين تصميمات شديدة الناقة لدى لوزان Louzan.



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عبايات سوداء مطرزة موضة الموسم

عبايات سوداء مطرزة موضة الموسم



تنوعت موديلات العبايات السوداء المطرزة، بعضها تركز تطريزها حول الأكتاف مثل التصميم الذي جلبناه لكِ من مجموعة ماركة داج Daj ونرشحه لصاحبات القوام الكمثري، والعكس ننصحك بإعتماد العبايات المزدانة بتطريز عند الحافة مثل القطع التي أطلت بها عارضات ماركة أدور بوتيك Adore Boutique اذا كان قوامك على شكل التفاحة.

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