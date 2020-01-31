جددت وفاة الطفلة ندى، جهود الدولة المصرية لمكافحة ختان الإناث، حيث لقت الطفلة مصرعها بعدما أجرت عملية الختان في إحدى العيادات الخاصة بمحافظة أسيوط، وهو ما يطرح السؤال حول جدوى عمليات الختان، هل يؤثر على العلاقة الزوجية أو على المراة نفسيا وفسيولوجيا؟.
من جهتها أوضحت الدكتورة ساندرين عطالله المتخصصة في الأمراض الجنسية، في بيان لها، مشكلات الختان وتأثيراته، موضحة أنّ المتعة عند السيدات لها أكثر من طريقة ومركز في الجسم، مشيرة إلى أنّ الختان يؤثر على نفسية المرأة وليس الجسم فقط، وبالتالي فإنّ المشكلات الجنسية تكون إما فسيولوجية أو نفسية.
وأضافت عطاالله أنّ الختان يؤثر على المرأة فسيولوجيا، مؤكدة أن قطع جزء من المنطقة المسؤولة عن المتعة الجنسية لا يخفي المتعة إلا جزئيا، خاصة مع إمكانية تحفيزها من الداخل، بينما ما يضر المرأة هو غلق هذا الجزء تماما وقطعه كليا، وتضييق تلك المنطقة ما يسبب لها ألما ونفورا من العلاقة، لافتة إلى أنّ اختيار الشريك مهم ومؤثر، والحوار معه عن نقاط الضعف والقوة كي لا يحدث نفور من الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة الطفلة "ندى".. طبيبة توضح ضرر الختان على المرأة نفسيا وفسيولوجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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