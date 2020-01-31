بسبب كورونا.. الصين تدعو المواطنين لتأجيل الزواج في "اليوم التاريخي"

دعت السلطة الصينية، المواطنين إلى تأجيل حفلات الزفاف المخطط لإقامتها في أجمل تاريخ للعام الجاري وهو يوم 2 فبراير 2020، والذي يصادف يوم الأحد المقبل.

وأعلن ناطق باسم وزارة الإدارة المدنية الصينية أن الحفلات المخطط لإقامتها في هذا اليوم الجميل، يمكن أن تشكل خطورة على المشاركين فيها لتفشي مرض الالتهاب الرئوي القاتل الذي يسببه فيروس "كورونا".

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يذكر أن التاريخ 02.02.2020 لا يعتبر في الصين جميلا فحسب بل ومرتبطا بجملة "أحبك"، لذلك فإن عدد الراغبين في عقد القران في هذا اليوم بالذات أكبر من أي يوم آخر، مع العلم أن مجموعة كهذه من الأرقام لن تتكرر إلا بعد مرور ألف عام.

يذكر أن سلطات بعض مناطق البلاد قدمت توصيات بعدم إقامة فعاليات جماعية في هذا اليوم، أما سلطات محافظتي هوبي وبكين فألغتا كل الفعاليات الجماعية رسميا.

وشددت السلطات على ضرورة التعقيم الصحي للمنشآت والقاعات التي تقام فيها الحفلات وغيرها من الفعاليات.