"الوطنية للقضاء على ختان الإناث": مصر تقف بحزم ضد هذه الجريمة

تجدد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر، رفضها القاطع والتام لأي مبررات تستخدم لممارسة هذه العادة المجرمة محليا ودوليا، مؤكدة كامل الدعم للجهود المبذولة لمعاقبة المتسببين في وفاة الطفلة "ندى" ضحية الختان بمحافظة أسيوط، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة.

وبذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة للتصدي بكل قوة وحزم للجريمة المجتمعية "ختان الإناث" التي تجرى في حق بناتنا وفتياتنا على مدار عقود متواصلة، حيث قامت الدولة في مايو 2019 بتشكيل "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث" برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهي أول لجنة وطنية تهدف إلى القضاء على ختان الإناث في مصر.

وتضم أعضاء من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى تعاون اللجنة مع شركاء التنمية.

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وتعمل اللجنة على تعزيز حقوق البنات والفتيات وحمايتهن من ختان الإناث، الذي يودي بحقهن في الحياة وبأحلامهن، بل يودي في بعض الأحيان بحياتهن، ويأتي هدف اللجنة متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ومع رؤية مصر 2030، واستراتيجية الطفولة والأمومة وإنهاء العنف ضد الأطفال 2018 - 2030، حيث تختص بعرض ومناقشة التشريعات والسياسات العامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، إلى جانب تبادل المعلومات وتقييم الجهود المبذولة والتحديات التي تواجه الجهات المختلفة واقتراح الحلول لها، ومراجعة الاستراتيجيات والتوجهات الوطنية والأطر التشريعية الوطنية والإقليمية الدولية.

وأطلقت اللجنة منذ إنشائها الحملة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تحت شعار "احميها من الختان" في محاولة لتعديل العادات والموروثات السلبية الذميمة، من خلال التوعية الدائمة بقضية مناهضة ختان الإناث، وإقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني، وكان من بين هذه الأنشطة تنظيم قوافل توعوية وتثقيفية وطبية في القرى والنجوع والكفور بجميع المحافظات.

ذلك إلى جانب استقبال الشكاوى والبلاغات الخاصة بإجراء ختان الإناث على خط نجدة الطفل 16000، بالإضافة إلى تقديم رسائل الحملة من خلال الحملة الإعلانية التوعوية التي جرى إطلاقها على المحطات الإذاعية المختلفة، ومن بينها إذاعة القرآن الكريم، بالإضافة إلى التوعية بالحملة وأهدافها ورسائلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تضمنت فعاليات حملة "احميها من الختان" تنظيم حملة لطرق الأبواب، والتي نفذتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في 26 محافظة، استهدفت ما يقرب من 3.5 مليون مواطن وذلك في 1332 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، وسبق تنفيذ حملة طرق الأبواب برنامج تدريبي وتوعوي لمجموعة من الرائدات الريفيات وعدد من لجان حماية الطفل وأعضاء فروع المجلس بجميع المحافظات، بالإضافة إلى عدد من الواعظات وراهبات الكنائس الثلاثة بهدف رفع كفاءة وطريقة تناول قضية ختان الإناث مع الفئات التي سيجرى استهدافها.