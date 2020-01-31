هاربين أوروا تزور مصر لبحث تحضيرات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة

تستضيف القاهرة رائدة وسيدة الأعمال الهندية الدكتورة هاربين أوروا، مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة في زيارة مهمة لمدة يومين خلال 4 و5 فبراير 2020، وذلك لبحث الترتيبات والتحضيرات وإعداد التجهيزات واللمسات الأخيرة الخاصة بالمنتدى في دورته الـ35 بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وشركة "ذا وركس" الشركة المنظمة للمنتدى.

ويحظى المنتدى هذا العام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعقد لأول مرة في مصر كأول دولة ينظم فيها الحدث العالمي السنوي خارج الهند، ويشارك في المنتدى وفود من 50 دولة من أمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا، وبحضور عدد كبير من رائدات وسيدات الأعمال على مستوى مصر والعالم، والقيادات النسائية بمختلف المجالات ومنهم السيدة جيهان السادات.

ويناقش المنتدى عدداً من القضايا مثل الإبداع والابتكار في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والاستشارات الاقتصادية والتجارة الإلكترونية والسياحة والتعليم والتوظيف وقيادة الشباب، هذا ويشمل برنامج زيارة أرورا لمصر خلال يومي 4 و5 فبراير لقاء عدد من الشخصيات المصرية البارزة.

جدير بالذكر أن هذه ليست الزيارة الأولى لأرورا لمصر، حيث سبق وأن كرمها السيد الرئيس في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ عام 2018، لإنجازاتها العالمية الشهيرة كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيري حول العالم، وهي أستاذة جامعية وسيدة أعمال هندية وتتولى منصب رئيس غرفة تجارة وصناعة المرأة بالهند، ولديها مجموعة كبيرة من الشركات في الصحة والزراعة والعقارات والطاقة المتجددة وتنمية المهارات.