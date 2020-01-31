شاركت بوسي شلبي متابعيها بفيديو لها برفقة طبيب المطربة أصالة الدكتور فادي نصر، والذي أثيرت حوله مؤخرا كثير من الشائعات التي تفيد بارتباطه بالأخيره.
وقالت شلبي في تعليقها على الفيديو: "كفاية إشاعات لازم نتأكد قبل أي خبر"، وأوضحت كذلك أن نصر من أمهر الأطباء الذين يلجأ إليهم النجوم قبل المناسبات والحفلات المختلفة.
واستضافت بوسي الطبيب في الفيديو، وأوضح خلاله مجددا طبيعة علاقته بأصالة، وحيث بدأ الفيديو بالضحك من الإشاعات المتداولة حولهما.
وأكد نصر أن ما جرى تداوله من أنباء حول ارتباطه بأصالة، ما هي إلا مجرد شائعات، ولا يوجد أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن هذه الشائعة جاءت بعد انفصالها عن زوجها، وذلك لأن البعض يحب الصيد في الماء العكر.
يذكر أن أصالة انفصلت مؤخرا عن زوجها طارق العريان، وبعدها أثيرت كثير من الشائعات حول ارتباطها بطبيبها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. طبيب أصالة يوضح من جديد علاقته بها: إشاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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