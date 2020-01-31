جليد وبرميل نبيذ.. أغرب الفنادق حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

يركز محبو السفر على زيارة الأماكن المختلفة حول العالم، والاختلاط بالثقافات الغريبة، وكذلك تجربة أنواع مختلفة من الطعام، إلا أن البعض يحب اختيار الفنادق المختلفة والغريبة، وخوض تجربة قد تكون مختلفة.

وتوجد العديد من الفنادق التي بنيت بطريقة غريبة ومختلفة، نذكرها لكم بحسب ما أوضح موقع "cheatsheet".

فندق الجليد (مدينة كيبيك، كيبيك)

يعمل هذا الفندق لمدة ثلاثة أشهر من السنة فقط، لكنه يمنحك الفرصة لقضاء الليل في غرفة مصنوعة بالكامل من الثلج والجليد.

في نوفمبر من كل عام، يقوم عمل النحت بإعادة بناء الفندق المتجمد على أراضي قرية Vacances Valcartier، الذي يبعد حوالي 20 دقيقة شمال مدينة كيبيك، كندا.

ويفتح الفندق الجليدي أبوابه أمام السائحين في الفترة من يناير إلى مارس، حيث يقدم أجنحة مكونة من سرير واحد، أو سريرين مريحة للنوم وبالرغم من أن الجدران المصنوعة من الجليد والثلوج، إلا أن بعض الأجنحة تحتوي على مدفأة.

كما تدعو إدارة الفندق النزلاء للاستمتاع بالغطس في حوض استحمام ساخن تحت نجوم السماء.

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ليفين إيجلوت (لابلاند، فنلندا)

يوفر لك هذا الفندق منظرًا ساحرًا للسماء من داخل غرفتك، ويضم 24 كوخًا زجاجيًا مُجهز جيدًا، بالإضافة إلى منزل فنلندي مع ساونا الصخور الساخنة وحوض استحمام ساخن في الهواء الطلق.

Kumbuk River elephant (بوتالا، سريلانكا)

هذا الفندق ليس مخصصًا للحيوانات الأليفة، ولكنه صديق للبيئة لأنه مبني من القصب والأعشاب، ويقع على نهر Kumbukkan Oya في سريلانكا.

يمكنك الجلوس داخل هذا المكان الذي يشه الفيل، ويبلغ طوله 12 متر، أو الإقامة في منزلًا مكيفًا، وبيت عبارة عن شجرة مُجهز جيدًا، أومقصورة غابة فاخرة.

فندق يوناك إفليري (تركيا)

يوجد هذا الفندق في منحدرات الحجر الجيري المريحة في منطقة Cappadocia بتركيا، ويتميز هذا الفندق بالكهوف الفاخرة ومناظر طبيعية رائعة.

كما يتميز بأنه أحد أغرب الفنادق في العالم من قبل مجلة Forbes، ويحتوي على 28 غرفة كلاسيكية مزدوجة ومغارة مزدوجة، و15 جناحًا، وثلاث غرف ديلوكس.

تم تجهيز كل جناح بسجاد الكليم ومكتب للكتابة مصنوع يدويًا، وأسرّة نحاسية عتيقة، وحمام رخامي.

فندق دي فروي فان ستافرين (هولندا)

يوفر هذا الفندق الإقامة داخل براميل النبيذ العملاقة، ويحتوي على ثمانية براميل نبيذ خشبية بحجم 15000 و23000 لتر، تم تجهيز كل غرفة بتدفئة أرضية وخدمة الواي فاي وفراش مريح وجهاز تلفزيون ذكي.