نصائح فعالة للتخلص من الرؤية الضبابية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تعد مشكلة الرؤية الضبابية شائعة خاصة أن لها عدة أسباب من بينها كثرة التحديق في الشاشات. ويمكن أن تكون هناك أسباب صحية للحالة، مثل: السكري، والمياه البيضاء أو الزرقاء على العين، وارتفاع ضغط الدم، وفقر الدم. وفي كل الأحوال عليك الاهتمام بصحة عينيك حتى لو كانت الرؤية الضبابية من أعراض مشكلة أخرى كالضغط أو السكري. إليك كيف تقلّل من تأثير المشكلة، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

- تقليل الوقت غير الضروري الذي تنظر فيه إلى الشاشات.

- النظر بعيداً عن الشاشة كل 20 دقيقة، على أن تنظر إلى شيء يبعد مسافة لا تقل عن 3 أمتار، وتحدق فيه لمدة 10 ثوان قبل العودة إلى الشاشة مرة أخرى.

- احرص على أن ترمش وتغمض عينيك بوتيرة أكثر أثناء العمل أمام الكومبيوتر وخلال وقت التسلية أمام الشاشات.

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- تناول المزيد من الخضروات والفواكه الطازجة.

- حرّك عينيك في اتجاهات حادة بحيث تلف دورة كاملة 20 مرة في اليوم.

- يساعد التدليك الخفيف لبضع دقائق قرب العين على تحفيز الدورة الدموية وغدد الدموع.

- احرص على النوم 7 ساعات يومياً، وخذ بعض القيلولة لتستكمل ساعات النوم المطلوبة.