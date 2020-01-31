تجنب الغسالة الأتوماتيك.. الطريقة الصحيحة لغسل خامة المخمل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
حذر منتدى الغسل الألماني من غسل الملابس المصنوعة من المخمل في الغسالة الأوتوماتيكية، وإلا ستفقد الملابس رونقها وتتعرض للتلف.
وبدلا من ذلك، ينبغي غسل الملابس المخملية باليد بواسطة مسحوق غسيل مخصص للخامات الحساسة، وذلك للحفاظ على النسيج، مع مراعاة عدم دعك الملابس بشدة.
كما لا يجوز "عَصر" الملابس المخملية بغرض تجفيفها، وإنما ينبغي لفها في منشفة، ثم تعليقها على "منشر غسيل" لتجف في ظل هواء دافيء ورطب.
وللحفاظ على المظهر الفخم ينبغي دائما تعليق الملابس المخملية على علاقة ملابس.
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