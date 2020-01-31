كابوس الختان يحصد روح "ندى".. وزميلتها: "كانت نفسها تفرح بالإجارة"

ما زال كابوس الختان يطل بوجه القبيح على المجتمع، وفي أحدث جرائمه لقيت طفلة تدعى "ندى" تبلغ من العمر 12 عاما في أسيوط، مصرعها بعد إصابتها إجرائها لهذه العملية البشعة.

الحزن الشديد على منزل "ندى"، فجميع أفراد العائلة المكونة من الأب والأم و6 أشقاء، بنتان و4 أولاد، أصيبوا بالانهيار.

قالت "س" ربة منزل، إحدى جيران أسرة "ندى"، إن دموع لا تجف من عين والدة الضحية، مشيرة إلى أن الخليقة منذ نشأتهم وهم يقومون بمثل هذه العادة، ولكن الطفلة لم تتحمل على حد قولها، ولاقت ربها بسبب العادات الخاطئة.

"ف ر" إحدى زميلات ندى بالمدرسة، قالت إن الفقيدة كانت متفوقة في دراستها وتنتظر إجازة نصف العام، مضيفة: "أنا مش هعمل ختان أبدا.. علشان اللي بيعمله بيموت".

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وقالت منار كامل مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة أسيوط، إن الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ من خط نجدة الطفل برقم "10187" ضد الطبيب "علي.ع ا "، أخصائي أمراض نساء في حي السلام التابعة لمركز منفلوط، لقيامة بإجراء عملية ختان للطفلة "ندى ح"، تبلغ من العمر 12 عاما، مقيمة بمركز منفلوط بقرية الحواتكة، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة إلى موقع الواقعة، وجرى التأكد من صحة البلاغ، وتقدمت وحدة حماية الطفل ببلاغ لخط نجدة الطفل 16000، وجرى تحرير محضر بمركز شرطة منفلوط برقم 578 لسنة 2020م.

قررت النيابة العامة إلقاء القبض على والد الطفلة والطبيب وحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.