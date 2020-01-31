"حافظوا على مزاجكم".. تعليق أول سيدة تعافت من "كورونا" في الصين

منذ تفشي فيروس كورونا الجديد وسقوط حالات إصابة والجميع يبحث عن حالة شفيت من الوباء الجديد علها تنبأ بالأمل، وهو ما حدث بالفعل مع هو جيانج أول حالة أصيبت بالمرض أعلن عن شفائها تمامًا.

وتقول جيانج، البالغة من العمر 44 سنة، في مقابلة مع وكالة "شينخوا" عن المرض، خرجت اليوم من مستشفى سانسيا المركزي في تشونجتشينج، التي دخلتها في 15 يناير على أنها مصابة بنزلة برد، إلا أنه بعد أيام من العلاج لم تعط نتائج إيجابية وفي 21 من نفس الشهر، جرى نقلها إلى مستشفى سانسيا المركزي في وانزهو، وعلى الفور جرى عزلها وتشخيص مرضها بأنه التهاب رئوي ناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا.

جيانج التي ولدت في مقاطعة ووشان، جنوب غربي الصين والتي تعمل في ووهان على مدى السنوات القليلة الماضية، قالت أنها كانت أول مريضة بهذا المرض في تشونجتشينج، وكان الأطباء والممرضات يعاملونها برعاية خاصة.

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وأضافت جيانج أن الأطباء أجروا علاجًا مضادًا للفيروسات ومضادًا للعدوى، واستخدموا طرق الطب الصيني التقليدي، وفي الأيام الأخيرة، تغيرت جميع الأعراض إلى الأفضل، وبعد ذلك قال لها الأطباء إنه يمكنها الخروج من المستشفى، ولم يأخذ الأطباء المال على العلاج.

واختتمت السيدة الأربعينية حديثها قائلة: "يسألونني ما إذا كان هذا المرض فظيعًا؟ أعتقد أن أهم شيئ هو عدم الخوف، والأهم هو حماية نفسك بأفضل طريقة ممكنة، من المهم جدًا ارتداء قناع وتغسل يديك كثيرًا".

واستكملت: "إذا ارتفعت درجة الحرارة، وبدأ السعال وأعراض أخرى، فيجب الذهاب إلى المستشفى على الفور، ولا داعي للقلق من أنك معزول، وعليك الحفاظ على مزاج جيد، وفعل ما يقوله الأطباء، يجب أن نثق بالأطباء، وحينها سوف تتحسن بالتأكيد".