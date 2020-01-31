هل يجوز ارتداء "الكعب العالي" ؟.. الإفتاء تجيب

ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي من الأشياء المهمة واللازمة لكل فتاة، خاصة في المناسبات من أعياد ميلاد وأفراح وغيرها، ولكن "هل يحرم الإسلام ارتداء الكعب العالي؟"، هذا ما أجابت عليه دار الإفتاء المصرية.
أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، حول ارتداء الكعب العالي الذي يصدر صوتا مرتفعا يمكن أن يسمعه المارة، أو من يسير جانب الفتاة التي ترتديه.
وجاء في رد الإفتاء، أنه يجوز شرعا للمرأة أن ترتدي الأحذية التي تناسبها مع الوضع في الاعتبار ألا تلفت النظر إليها، وإذا حدث وأضدر صوتا أو كان شكله ملفتا للنظر فلا يجوز ارتدائه شرعا.
وكان الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أشار في برنامجه إلى أنه لا يوجد في الإسلام والسنة ما يحدد مثل هذه الموضوعات الدقيقة فنحن نرد الأمور إلى العرف، وعلى الجميع استفتاء قلبه.
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