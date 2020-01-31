أنقذوها "بمعجزة".. أمريكية تسقط في بحيرة ثلج ومتابعوها "وزنك السبب"

بعد 15 دقيقة وسط الجليد والمياه المتجمدة، استطاعت الشرطة الأميركية في ولاية ميتشيجان، من إنقاذ سيدة وقعت في بحيرة جليدية بينما كانت تمارس الصيد على شواطئها.

ورصد شريط فيديو لحظات كانت فيها السيدة كوريسا ميلر فوق الممر الخشبي عندما انزلقت قدمها ووقعت في المياه، بينما كانت منغمسة في استخدام حفار لثقب سطح البحيرة المتجمد، حتى تبدأ في ممارسة الصيد، وفي هذه اللحظات كانت الضحكات تعلو وجهها.

وحاول أصدقائها انتشالها من المياه دون جدوى، حتى جاءت عناصر من الشرطة وسحبتها خارج المياه المتجمدة، حسب "سكاي نيوز عربية".

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ونشرت ميلر فيديو الحادثة الأليمة بالنسبة لها، في محاولة لزيادة الوعي بشأن خطورة الصيد في المياه المتجمدة، التي تباغت أمهر الصيادين، لكنها واجهت تعليقات مسيئة لها تتطرق إلى وزنها، كما تقول، على شبكات التواصل.

وقالت إنها سعيدة لأنها لا تزال على قيد الحياة، مؤكدا أن "المسيئين" لن يمنعونها من القيام بما تحب.

يذكر أن الحادث وقع في بحيرة كلير التي تتجمد الطبقة العليا من مياهها في فصل الشتاء.