وصفوها بـ"السم".. مضيفات شركة طيران أمريكية في أزمة بسبب الزي الرسمي

قد يخيل للبعض أن مضيفات الطيران لا يواجهن أزمات مع ملابسهن التي قد يراها البعض أنيقة ومريحة، إلا أنهن يشعرن بعكس ذلك، الأمر الذي دفع العديد من مضيفات الطيران، وغيرهن من موظفي شركة "دلتا" الأميركية للإعلان عن شكواهم إزاء الزي الحالي الذي تفرضه شركة الطيران.

وصفت المضيفات الزي بأنه أشبه بـ"السام"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، حيث أوضحت الشبكة أن مئات الموظفات بالشركة، اشتكوا من أن الزي الجديد الذي دخل حيز الخدمة منذ أشهر يترك "أثارا سلبية" على صحتهم، حتى وصل الأمر بعدد من الموظفات برفع دعوى قضائية على الشركة، قائلين إن الإضافات الكيميائية الموجودة في الزي الجديد بحسب طريقة صناعته أدت إلى مشكلات في الجهاز التنفسي، وفقدان الشعر والصداع النصفي، وظهور البثور على الجلد.

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وقالت الشركة إن هناك زيا رسميا جديدا لموظفيها الذين يخرجون في الرحلات الجوية ومسؤولي التذاكر، فيما ستدخل تعديلات محدودة على موظفي الحقائب والصيانة.

لكن الزي الجديد لن يدخل حيز الخدمة إلا العام المقبل 2021، مما يعني أنه على الموظفين مزيد من الانتظار.

يذكر أن الزي الحالي دخل حيز الخدمة في 2018، ومنح لـ65 ألف موظف، يعمل 35 ألف منهم في خدمات الرحلات الجوية.