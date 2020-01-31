أحدهما تزوج من بريطانية تكبره بـ45 عاما.. "المصري لما يحب"

باتت قصص الحب كالقشة التي يتعلق بها العديد للهروب من مشاكلهما، فالسماع لها أشبه بالخيال التي يسرح بها الكثيرون، يحصدون ملاذهما من سماع أدق تفاصيلها حتى وإن لم يعيشوها.

ومؤخرا، وخاصة خلال الـ72 ساعة الماضية، تربع الرجل المصري على عرش قصص الحب والزواج التي أخذت نصيب الأسد من وسائل الإعلام العالمية، كان آخرها ارتباط الفارس المصري نايل نصار بابنه الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس.

وعلى الرغم من أن قصة الثنائي تعود لـ2016 إلا أن إعلان الارتباط رسميا كان له صدى واسع.

لم يكن فقط الفارس المصري وحده هو من جذب الانتباه حوله بقصة ارتباطه فسبقه بساعات الشاب المصري محمد إبراهيم الذي أعلن زواجه من بريطانية تكبره بـ45 عاما، مؤكدا أن زواجهما نابع عن قصة حب وليس طمعا في أموالها.

ويرصد "هن" قصتي نايل ومحمد إبراهيم حديث العالم في 72 ساعة.

زواج من عجوز بريطانية

قصة حب نادرة بل وغير اعتيادية جمعت بين شاب مصري يدعى محمد إبراهيم 35 عاما، وعجوز بريطانية 80 عاما، رغم الفجوة العُمرية بينهما، عقب تعارفهما خلال تواجدهما خلال إحدى المجموعات العامة على الإنترنت ليعلن الشاب المصري حبه من العجوز ايريس جونز عقب أسبوعين فقط، الأمر الذي دفعها لزيارة القاهرة لمقابلته في نوفمبر الماضي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت إيريس أنها أغرمت بمحمد الذي تخلى عن وظيفته من أجل لقائها وقضاء إجازة معها، كما أنها قابلت والدته التي لم تعارض الأمر.

وعلى الرغم من قلق عائلتها من الأمر، إلا أن السيدة أكدت أنها غير قلقة وأن الأمر حب حقيقي وليس طمعا في أي شيء آخر.

أحاديث عدة حول العلاقة بأنها قائمة على مصلحة أو طمع وليس حب، ما دفع "إبراهيم" للخروج عن صمته خلال حديثه لموقع "ميل أونلاين" البريطاني، مؤكدا أن الأمر هو حب حقيقي.

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وقال الشاب، في تصريحاته للموقع البريطاني: "قد يبدو غريبا بعض الشيء وجود زوجة أكبر من أمك بعشرين سنة ولكن هذا هو الحب الذي يجعلك أعمى، وعندما تكون رجلا وتقع في حب امرأة، لا يهم كم عمرها أو كيف تبدو".

وتابع نقلا عن "روسيا اليوم" : "لا أريد الخوض في الكثير من التفاصيل، لكنها كانت شغوفة للغاية وشعرت بامتلاك تلك روحها الرائعة".

واختتم حديثه: "ليس مظهرها هو ما يهمني ولكن ما بداخلها لديها عقل كبير وقلب محب".

ارتباط مصري من ابنة بيل جيتس

بعد سنوات من متابعتهما ولقاءت وقبلات كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وافقت جينيفر كاثرين ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة ميكروسوفت، بيل جيتس، على طلب الزواج الذي تقدم به الفارس المصري، نايل نصار.

قصة الحب التي بدأت عام 2016 بدأت بلقاء جمع الثنائي وتشاركا حب الفروسية والتجول بمختلف أنحاء العالم، لتصبح قصة حبهما حديث وسائل الإعلام العربية والأجنبية، فالفتاة هي ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس وصاحب شركة "مايكروسوفت"، والشاب بطل بالفروسية مصري الجنسية.

رغم احتفاظ عائلتها بخصوصية حياتهم الشخصية بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي، لم تجد جينيفر جيتس حرجا من مشاركة متابعيها تفاصيل حياتها وعلاقتها العاطفية بالشاب المصري نايل نصار منذ إنشاء حسابها في سبتمبر 2016، فنشرت الشابة التي لم تتجاوز الـ22 عامًا عددًا من الصور التي جمعتها بنصار في مختلف المناسبات، ورحلاتهما بالعديد من البلدان، أبرزها في القاهرة 2018.