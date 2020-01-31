عقب مصرعها "شنقا".. من هي الصحفية رحاب بدر؟

صدمة وحزن يسيطران على أسرة وأصدقاء الإعلامية رحاب بدر المنسق الإعلامي لمهرجان الأقصر السينمائي، عقب مصرعها شنقا داخل شقتها بالقاهرة، وذلك بعد ساعات قليلة من عودتها من محافظة الإسكندرية. وفيما يلي أبرز المعلومات عن الصحفية الراحلة رحاب بدر - خريجة كلية الآداب قسم مسرح. - من مؤسسي جمعية شباب المستقلين في 2011. - منسقة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية منذ دورته الأولى حتى آخرهم مارس الماضي. Advertisements - انضمت لفريق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دوراته التاسعة والثلاثين والأربعين والواحدة وأربعين. - زوجة المخرج أيمن عبدالمنعم. -لديها طفل واحد اسمه حمزة يبلغ من العمر 12 عاما. يذكر أن "الوطن" علمت بأن رحاب كانت قد عادت للقاهرة من أجل العمل على عدة عمليات خاصة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقرر إقامة دورته التاسعة خلال شهر أبريل المقبل، وكانت تعمل حتى يوم أمس، على اختيار عدد من المتطوعين للعمل في الدورة الجديدة للمهرجان، وكان من المقرر أن تنتهي من عملها وتعود للإسكندرية حيث يوجد زوجها المخرج أمين عبدالمنعم، من أجل المشاركة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

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