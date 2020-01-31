كيت ميدلتون تتألق بلون العام الجديد وتنسق إطلالتها مع كنزة من الصوف الناعم

تابعنا إطلالات كيت ميدلتون المكثّفة هذا الأسبوع خلال مشاركتها في عدد من المهام الملكية، ولكن لآخر إطلالة لها في إحدى حضانات لندن حيث قدّمت وجبة الفطور للأطفال إختارت كيت هذه المرّة أسلوباً أزياء مختلفاً عن كل ما عوّدتنا عليه في الفترة الأخيرة.

من معطف كاثرين والكر الراقي، إلى بدلة دولتشي إند غابانا الأنيقة، إختارت ميدلتون لزيارتها الأخيرة الى LEYF Stockwell Gardens Nursery & Pre-School لوكاً كاجوال تألف من كنزة من الصوف الناعم من ماركة sezane يبلغ ثمنها $125 وقد تميّزت بتفاصيل الدانتيل عن الياقة والصدر، ونسّقت الكنزة مع سروال دينيم أسود قصته ضيقة.

وقد زيّنت كيت اللوك بأقراك من ماركة accessorize ويبلغ ثمنها £5، وجزمة Ankle Boots من ماركة aquatalia ثمنها £295.

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وأكثر ما لفت الأنظار في إطلالة كيت الجديدة، هو المعطف الأزرق الطويل، مع الإشارة الى ان اللون الأزرق الكلاسيكي هو لون عام 2020 أو PANTONE Color.

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ومن الواضح ان خزانة كيت تحتوي على عدد كبير من المعاطف بهذا اللون وقد تألقت بها على مرّ السنوات بدرجات أزرق مختلفة وبقصات متنوّعة ومن ماركات شهيرة مثل Alexander McQueen، Mulberry، و Catherine Walker وغيرها.

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