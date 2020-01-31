كيف تفرق بين الاكتئاب المزمن والموسمي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تتسبب الأحوال الجوية السيئة خلال فصل الشتاء في اعتلال المزاج والشعور بالكآبة فيما يعرف باكتئاب الشتاء، غير أن استمرار هذه المشاعر قد يشير إلى الإصابة باكتئاب حقيقي يستلزم الخضوع للعلاج النفسي.

قالت الدكتورة إيريس هاوت إن بعض الأشخاص يعانون من حالة نفسية ومزاجية سيئة خلال فصل الشتاء بسبب الظلام والغيوم والبرد القارس وهطول الأمطار.

اضطراب عاطفي موسمي

وأوضحت الطبيبة النفسية الألمانية أن هذه الحالة تعرف طبيا باسم "الاضطراب العاطفي الموسمي" “Seasonal affective disorder” وتعرف في اللغة الدراجة باسم اكتئاب الشتاء “Winter Blues”.

ويحدث هذا الاضطراب بسبب قلة التعرض لضوء النهار، ما يؤدي إلى اختلال توازن الهرمونات؛ حيث تتسبب قلة التعرض لضوء النهار في زيادة إفراز هرمون "الميلاتونين"، الذي يؤدي إلى الشعور بالتعب والخمول.

ومن الأعراض الأخرى للاضطراب العاطفي الموسمي اعتلال المزاج وسرعة الاستثارة ونوبات الجوع الشديدة.

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التنزه في ضوء النهار

ولمواجهة اكتئاب الشتاء تنصح هاوت بالتنزه في ضوء النهار لمدة نصف ساعة يوميا؛ حيث يساعد ضوء النهار الجسم على إفراز هرمون السعادة "السيروتونين"، الذي يعمل على تنشيط الجسم وتحسين المزاج.

ومن جانبه، قال البروفيسور أولريش هيجيرل إنه إذا لم يفلح التنزه في ضوء النهار في مواجهة اكتئاب الشتاء، ينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ نظرا لأن هذه الأعراض قد تشير إلى أمراض عضوية مثل قصور الغدة الدرقية أو نقص فيتامين B12.

يأس وشعور بالذنب

وأضاف الطبيب النفسي الألماني أن هذه الأعراض قد تنذر أيضا بالإصابة باكتئاب حقيقي، خاصة إذا كانت مصحوبة بالحزن الشديد واليأس والشعور بالذنب وإهمال الذات والدراسة أو العمل وإهمال الهوايات والعلاقات الاجتماعية.

وفي هذه الحالة يتطلب الأمر الخضوع للعلاج النفسي، مع إمكانية تعاطي مضادات الاكتئاب؛ نظرا لأن عدم علاج الاكتئاب الحقيقي قد يدفع المريض للتفكير في الانتحار.