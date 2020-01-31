خطوات لا تعرفينها لتغسلي معطفك بعد انتهاء البرد من دون تعريض قماشه للتلف

من الأخطاء التي ترتكبينها عدم قيامك بغسل معطفك بعد انتهاء موسم البرد. فأنت تعتقدين أنه نظيف فيما الأوساخ تتجمع في أليافه وقد تصبح قاسية وغير قابلة للتنظيف.ولهذا ننصحك بأن تتبعي بعض النصائح وأولها عدم ارتداء المعطف يومياً وتعليقه في الهواء الطلق بين الحين والآخر منعاً لالتصاق مختلف الروائح به.

وقبل غسله في المصبغة مثلاً من الأفضل أن تمرري عليه فرشاة الملابس لتخليصه من بقايا الغبار العالقة به. أما في حال ظهور البقع فبللي قطعة رقيقة من القماش بالقليل من صابون غسل الملابس وافركيها بها بلطف.

ومن الأفضل قبل الغسل أيضاً أن تتفقدي جيوبه وأن تفرغيها جيداً من كل محتوياتها. ومن الضروري أن تنزعي عنه كل القطع التي يمكن فصلها مثل الياقة المصنوعة من الفرو وغيرها.

وإذا أردت غسله في المنزل تفقدي حوض الغسالة وتأكدي من نظافته ومن خلوه من أي جزيئات قد تلحق الضرر بقماشه. واحرصي على أن يتم الغسل على درجة الحرارة المناسبة لقماشه ولا تدعيه يمر بمرحلة العصر.

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